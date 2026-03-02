Toque de queda en cuatro provincias: Noboa lanza segunda fase de seguridad

Daniel Noboa informó que se aplicará un toque de queda desde el 15 de marzo a las 23:00 hasta el 30 de marzo a las 24:00

El presidente Daniel Noboa anunció el inicio de la segunda fase de su estrategia de seguridad

El presidente Daniel Noboa anunció el inicio de la segunda fase de su estrategia de seguridad, una etapa que —según aseguró— intensificará las operaciones militares y policiales contra el crimen organizado, la minería ilegal y los grupos que operan en barrios y zonas vulnerables del país.

“Ecuador exige seguridad. Nuestro pueblo necesita vivir en paz”, afirmó el mandatario al presentar las nuevas disposiciones la Ceremonia de Conmemoración del Octogésimo Octavo aniversario de profesionalización de la Policía Nacional . Noboa señaló que durante este mes se ejecutarán operativos conjuntos con aliados regionales, enfocados en desarticular estructuras delictivas y recuperar áreas bajo influencia de bandas criminales.

Toque de queda del 15 al 30 de marzo

Como parte de esta nueva fase, Noboa informó que se aplicará un toque de queda desde el 15 de marzo a las 23:00 hasta el 30 de marzo a las 24:00. La restricción regirá específicamente en las provincias de:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

El mandatario aseguró que la medida busca sostener el control territorial y facilitar las operaciones coordinadas de las fuerzas armadas y la policía en zonas con alta incidencia delictiva.

“La siguiente fase de combate empieza ahora”, dijo Noboa

Noboa sostuvo que el país se encuentra en una lucha directa contra organizaciones criminales y reiteró que esta etapa es parte de una estrategia de largo alcance. “La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora”, declaró, subrayando que el Gobierno mantendrá acciones enfocadas en intervenir territorios controlados por redes delictivas y frenar actividades como la minería ilegal.

El presidente también señaló que la ofensiva continuará en barrios afectados por la violencia, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de las comunidades. El anuncio llega en un contexto de persistente tensión en varias provincias que han registrado repuntes de criminalidad, presencia de grupos armados y actividades ilícitas que afectan la movilidad, la economía y la vida cotidiana.

