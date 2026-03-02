Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El presidente Daniel Noboa anunció el inicio de la segunda fase de su estrategia de seguridad
El presidente Daniel Noboa anunció el inicio de la segunda fase de su estrategia de seguridadCortesía

Toque de queda en cuatro provincias: Noboa lanza segunda fase de seguridad

Daniel Noboa informó que se aplicará un toque de queda desde el 15 de marzo a las 23:00 hasta el 30 de marzo a las 24:00

El presidente Daniel Noboa anunció el inicio de la segunda fase de su estrategia de seguridad, una etapa que —según aseguró— intensificará las operaciones militares y policiales contra el crimen organizado, la minería ilegal y los grupos que operan en barrios y zonas vulnerables del país.

(Te invitamos a leer: Estado de excepción marzo 2026: Provincias con restricción y qué está permitido)

“Ecuador exige seguridad. Nuestro pueblo necesita vivir en paz”, afirmó el mandatario al presentar las nuevas disposiciones la Ceremonia de Conmemoración del Octogésimo Octavo aniversario de profesionalización de la Policía Nacional . Noboa señaló que durante este mes se ejecutarán operativos conjuntos con aliados regionales, enfocados en desarticular estructuras delictivas y recuperar áreas bajo influencia de bandas criminales. 

Toque de queda del 15 al 30 de marzo

Como parte de esta nueva fase, Noboa informó que se aplicará un toque de queda desde el 15 de marzo a las 23:00 hasta el 30 de marzo a las 24:00. La restricción regirá específicamente en las provincias de:

  • Guayas

  • Los Ríos

  • Santo Domingo de los Tsáchilas

  • El Oro

El mandatario aseguró que la medida busca sostener el control territorial y facilitar las operaciones coordinadas de las fuerzas armadas y la policía en zonas con alta incidencia delictiva.

RELACIONADAS
El mandatario aseguró que la medida busca sostener el control territorial y facilitar las operaciones
El mandatario aseguró que la medida busca sostener el control territorial y facilitar las operaciones.Cortesía

“La siguiente fase de combate empieza ahora”, dijo Noboa

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU) cerraron este 1 y 2 de marzo una serie de acuerdos en materia de inversión, comercio, seguridad y transparencia.

Acuerdo Ecuador-Emiratos Árabes: los tres puntos clave para la inversión

Leer más

Noboa sostuvo que el país se encuentra en una lucha directa contra organizaciones criminales y reiteró que esta etapa es parte de una estrategia de largo alcance. “La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora”, declaró, subrayando que el Gobierno mantendrá acciones enfocadas en intervenir territorios controlados por redes delictivas y frenar actividades como la minería ilegal.

El presidente también señaló que la ofensiva continuará en barrios afectados por la violencia, con el objetivo de recuperar la tranquilidad de las comunidades. El anuncio llega en un contexto de persistente tensión en varias provincias que han registrado repuntes de criminalidad, presencia de grupos armados y actividades ilícitas que afectan la movilidad, la economía y la vida cotidiana. 

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fiorella Icaza: “No pedimos privilegios, pedimos derechos”

  2. ¿Qué tan grave es la lesión de Cristiano, hay riesgo de que se pierda el mundial?

  3. Ejército de Estados Unidos y OpenAI: acuerdo reaviva el debate sobre vigilancia

  4. Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

  5. La campaña electoral en Colombia avanza entre amenazas y restricciones armadas

LO MÁS VISTO

  1. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  2. Madre de Aquiles Álvarez: “Mis hijos están presos porque se atrevieron a incomodar”

  3. Sustituir a Colombia demanda años, trámites y más gastos

  4. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  5. ¿Cómo impacta en cada signo zodiacal el eclipse lunar total 3 de marzo 2026?

Te recomendamos