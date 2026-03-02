Tasa de basura tendrá ajustes para grandes consumidores, dice Pabel Muñoz

Por al alto cobro de la tasa, más de 2.000 personas han colocado reclamos

Pabel Muñoz en la sesión del Concejo del 24 de febrero de 2026.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este 2 de marzo de 2026 que el Municipio realizará una revisión a la tasa de recolección de basura (TRB), que desde febrero se cobra en la planilla de agua potable, sobre todo para los grandes consumidores.

En el programa Frecuencia Quiteña, el burgomaestre señaló que, una vez concluido febrero y con la facturación completa, la evaluación se efectuará la tarde de este lunes.

Más de 2.000 reclamos por aumento del cobro

En la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano del 26 de febrero, el concejal Michael Aulestia informó que, tras solicitar datos oficiales al gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), se conoció que entre el 6 y el 19 de febrero se registraron 2.162 reclamos en Emaseo y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) relacionados con aumentos en la tasa.

Frente a las críticas, Muñoz sostuvo que seis de cada diez usuarios pagan el mismo valor que antes, aunque reconoció que existen “casos puntuales” con incrementos que deben ser revisados.

Además, adelantó que el martes 3 de marzo se anunciarán las "primeras modulaciones" en el cobro para los grandes consumidores. Durante su intervención, el alcalde, de nuevo, rechazó que el Gobierno haya eliminado la posibilidad de cobrar la tasa a través de la planilla de energía eléctrica.

Comisión para evaluar retorno a la planilla de luz

En el Concejo, el edil Adrián Ibarra propuso que el cobro del rubro regrese a la planilla de luz. Con 15 votos a favor, el Pleno aprobó la conformación de una comisión que dará seguimiento al proceso de suscripción de un nuevo convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Eléctrica Quito.

La comisión quedó integrada por los concejales Diego Garrido, Fernanda Racines, Wilson Merino y Michael Aulestia, aunque este último se excusó de participar. Los miembros deberán presentar informes mensuales ante el Pleno sobre los avances en la negociación.

Mientras tanto, gremios como el hotelero han expresado su preocupación por los nuevos valores. “Se cobra más por la tasa de basura que por agua”, ha sido uno de los reclamos recurrentes en el sector.

El alcalde también informó que se trabaja junto a Epmaps en un plan para instalar medidores individuales de agua potable, como parte de una estrategia para evitar distorsiones en los cobros. Asimismo, indicó que se revisan las particularidades registradas en enero para corregir posibles inconsistencias.

