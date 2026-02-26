Cultura respalda sanción al Municipio de Quito por licencia irregular en Guápulo

Según la SOT, la construcción altera la armonía del paisaje urbano histórico de Guápulo.

El respaldo del Gobierno a la sanción impuesta al Municipio de Quito por una licencia constructiva en Guápulo no se hizo esperar. Tras la resolución emitida por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), el Viceministerio de Cultura y Patrimonio expresó su apoyo a la decisión.

En un comunicado, la entidad señaló que toda intervención en áreas patrimoniales debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente y garantizar la conservación del patrimonio cultural, así como la protección de los entornos históricos y paisajísticos.

Además, recalcó que cualquier nueva edificación debe integrarse de manera armónica al contexto urbano, respetando los valores históricos, arquitectónicos y culturales que caracterizan a la ciudad.

La resolución de la SOT se conoció el 25 de febrero de 2026 y sanciona al Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito por otorgar una licencia urbanística considerada contraria a la normativa en el núcleo histórico de Guápulo, un sector tradicional del centro norte de la capital reconocido por su baja altura constructiva y cubiertas continuas.

Una construcción que rompe la morfología

De acuerdo con el análisis técnico y jurídico del organismo de control, la licencia permitió levantar una edificación de tres pisos en una manzana donde predominan construcciones más bajas, alterando la armonía del paisaje urbano histórico.

La Superintendencia determinó que la autorización vulneró normas especiales de protección patrimonial y contradijo disposiciones de la propia normativa municipal, que obliga a que las nuevas construcciones en zonas históricas se integren al entorno.

La infracción fue tipificada en el artículo 106, numeral 2, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Como consecuencia, se impuso una multa de 7.484 dólares al Municipio.

El Viceministerio de Cultura y Patrimonio expresa su respaldo a la decisión adoptada por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, respecto al caso relacionado con la construcción de un edificio en el núcleo histórico de Guápulo.

¿Qué pasará con la edificación tras la resolución?

La sanción no se limita al aspecto económico. Con base en el artículo 109 de la misma ley, la SOT dispuso que el Municipio declare la nulidad del acto administrativo que otorgó la licencia y adopte medidas para corregir el impacto generado.

Esto implica iniciar el procedimiento para el derrocamiento parcial del inmueble, de manera que la edificación se ajuste a la morfología protegida de Guápulo y se restituya la armonía del sector.

El proceso deberá contemplar el debido proceso y los derechos adquiridos conforme a la normativa vigente, así como la eventual indemnización a la que hubiere lugar.

En su pronunciamiento, el Viceministerio subrayó que la protección y conservación del patrimonio cultural no es solo una política pública, sino un mandato constitucional y una responsabilidad del Estado ecuatoriano.

