Cierre vial en La Alborada: este 20 de marzo inician trabajos en la Rodolfo Baquerizo

Los cambios viales durarán al menos 5 meses. Conoce las rutas alternas ante los cierres viales

Esta es una de las arterias más importantes del norte de Guayaquil.

El norte de Guayaquil enfrenta desde este viernes 20 de marzo una nueva intervención vial que, aunque apunta a mejorar la infraestructura urbana, vuelve a poner a prueba la ya compleja movilidad en sectores de alta carga vehicular como La Alborada.

La avenida Rodolfo Baquerizo Nazur entra en su primera fase de reconstrucción con cierres parciales que impactarán directamente en la circulación diaria.

RELACIONADAS La Alborada sufrirá cierres viales y desvío de buses durante al menos 5 meses

Cierres viales arrancan desde las 10:30 de este 20 de marzo

Desde las 10:30 de este viernes se aplicó el cierre de un carril en sentido sur–norte, en el tramo comprendido entre las avenidas Agustín Freire y José María Egas.

Alborada, cierres viales y desvío de buses: esta es la razón por la que habrá cambios Leer más

A esto se suma la inhabilitación del paso elevado a la altura de Garzocentro, uno de los puntos más transitados del sector, lo que anticipa congestión y mayores tiempos de traslado para conductores.

La obra, que se extenderá aproximadamente por cinco meses en esta primera etapa, se ejecuta bajo la coordinación de la Dirección de Obras Públicas del Municipio. Aunque se informó que ciertas intersecciones clave, como José María Roura y José María Egas, permanecerán habilitadas, la reducción de carriles en una arteria estratégica genera preocupación entre usuarios habituales de la zona.

Desvíos y cambios en rutas complican la movilidad

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció la implementación de desvíos y modificaciones en rutas de transporte público para mitigar el impacto. Sin embargo, este tipo de ajustes suele trasladar el problema a calles aledañas, incrementando la carga vehicular en vías secundarias que no siempre están preparadas para absorber ese flujo.

Además, la entidad indicó que se desplegará señalización temporal y controles en el sector. No obstante, experiencias previas en intervenciones similares han evidenciado que estas medidas no siempre logran evitar el caos vehicular, especialmente en horas pico.

Este viernes 20 de marzo comenzarán los trabajos de reconstrucción integral de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur. Cortesía

¿Qué trabajos se realizarán en la Rodolfo Baquerizo Nazur?

El Municipio sostiene que la intervención forma parte de un plan integral de renovación urbana, que incluye no solo la reconstrucción del pavimento, sino también la modernización de aceras, sistemas de drenaje, iluminación, soterramiento de cables y la incorporación de áreas verdes.

RELACIONADAS Estas líneas de buses cambiarán su recorrido durante cinco meses en La Alborada

Según han dicho las autoridades, el proyecto cuenta con respaldo técnico de iniciativas internacionales enfocadas en seguridad vial.

La duración estimada de esta primera fase —cinco meses— anticipa un periodo prolongado de afectaciones. Conductores, comerciantes y residentes deberán adaptarse a un nuevo esquema de circulación en una de las zonas más dinámicas del norte de la ciudad.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ