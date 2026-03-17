Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Buses Rodolfo Baquerizo Nazur
Varias líneas de buses cambiarán sus recorridos por los cierres en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en La Alborada.Archivo Expreso

Estas líneas de buses cambiarán su recorrido durante cinco meses en La Alborada

En la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur se realizarán tareas de mejoramiento de la calzada desde el viernes 20 de marzo

A partir del viernes 20 de marzo se iniciarán trabajos de reconstrucción del pavimento de hormigón en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, junto con obras complementarias. Debido a estas intervenciones, se aplicarán cierres viales, en el sentido sur-norte, durante un período estimado de cinco meses, plazo previsto para la ejecución de los trabajos.

En este sector del norte de Guayaquil, en la ciudadela Alborada, también se ha contemplado el desvío de varias líneas de buses que circulan diariamente por esta arteria principal.

(Te puede interesar: La Alborada sufrirá cierres viales y desvío de buses durante al menos 5 meses)

¿Qué líneas de buses cambiarán su recorrido en La Alborada?

Como parte del plan de movilidad, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dispuso la modificación temporal de 11 líneas de transporte público.

  • Las líneas 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143 circularán por la avenida Agustín Freire (Garzocentro), luego avanzarán hacia la Isidro Ayora (redondel Jaime Roldós), después a la avenida José María Egas y retomarán la Rodolfo Baquerizo. 
  • La línea 121 se desviará por las avenidas Agustín Freire, Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera.
  • La línea 65 lo hará por la avenida José María Roura, Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera, antes de reincorporarse a su trayecto habitual por la avenida Rodolfo Baquerizo.
Alborada Guayaquil

La Alborada, Guayaquil: Un recorrido por su historia y evolución urbana

Leer más

La Alborada: ¿qué líneas de buses seguirán su recorrido normal?

Los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre las avenidas Agustín Freire y José María Egas. No obstante, las intersecciones con José María Roura y José María Egas permanecerán habilitadas.

Además, las líneas 88, 66, 94, 90 y 114 continuarán operando sin cambios en sus recorridos habituales.

RELACIONADAS

La intervención también contempla la inhabilitación del paso elevado entre las avenidas Rodolfo Baquerizo y Agustín Freire, en sentido hacia el norte, que conecta las ciudadelas Garzota y Alborada.

La circulación vehicular continuará en forma normal desde la avenida Guillermo Pareja, con giros habilitados hacia la avenida Agustín Freire. La ATM informó que supervisará la señalización y las condiciones de seguridad vial durante el desarrollo de la obra.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Andrés Isch | Silencio y valentía

  2. Priscilla Falconi Avellán | La ventaja de decidir en diversidad

  3. Jorge Luis Jalil | El acuerdo que Ecuador necesitaba

  4. Carlos Alberto Reyes Salvador | Petróleo en guerra

  5. Medardo Mora Solórzano | Crisis de institucionalidad

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  2. Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿Cuándo cae el próximo feriado de abril?

  3. ¿Qué documentación adicional se necesita para solicitar la devolución del IVA?

  4. Stefano Ferretti: "En Ambiensa hemos logrado construir 22 casas por día"

  5. Luisa González responde a Noboa por acusaciones sobre viaje a Colombia

Te recomendamos