Estas líneas de buses cambiarán su recorrido durante cinco meses en La Alborada

En la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur se realizarán tareas de mejoramiento de la calzada desde el viernes 20 de marzo

Varias líneas de buses cambiarán sus recorridos por los cierres en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en La Alborada.

A partir del viernes 20 de marzo se iniciarán trabajos de reconstrucción del pavimento de hormigón en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, junto con obras complementarias. Debido a estas intervenciones, se aplicarán cierres viales, en el sentido sur-norte, durante un período estimado de cinco meses, plazo previsto para la ejecución de los trabajos.

En este sector del norte de Guayaquil, en la ciudadela Alborada, también se ha contemplado el desvío de varias líneas de buses que circulan diariamente por esta arteria principal.

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¿Qué líneas de buses cambiarán su recorrido en La Alborada?

Como parte del plan de movilidad, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dispuso la modificación temporal de 11 líneas de transporte público.

Las líneas 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143 circularán por la avenida Agustín Freire (Garzocentro), luego avanzarán hacia la Isidro Ayora (redondel Jaime Roldós), después a la avenida José María Egas y retomarán la Rodolfo Baquerizo.

La línea 121 se desviará por las avenidas Agustín Freire, Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera.

La línea 65 lo hará por la avenida José María Roura, Francisco de Orellana y Demetrio Aguilera, antes de reincorporarse a su trayecto habitual por la avenida Rodolfo Baquerizo.

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La Alborada: ¿qué líneas de buses seguirán su recorrido normal?

Los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre las avenidas Agustín Freire y José María Egas. No obstante, las intersecciones con José María Roura y José María Egas permanecerán habilitadas.

Además, las líneas 88, 66, 94, 90 y 114 continuarán operando sin cambios en sus recorridos habituales.

La intervención también contempla la inhabilitación del paso elevado entre las avenidas Rodolfo Baquerizo y Agustín Freire, en sentido hacia el norte, que conecta las ciudadelas Garzota y Alborada.

La circulación vehicular continuará en forma normal desde la avenida Guillermo Pareja, con giros habilitados hacia la avenida Agustín Freire. La ATM informó que supervisará la señalización y las condiciones de seguridad vial durante el desarrollo de la obra.

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