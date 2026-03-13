La Alborada sufrirá cierres viales y desvío de buses durante al menos 5 meses

El norte de Guayaquil se verá afectado por cambios de rutas. Trabajos se realizarán en la Rodolfo Baquerizo Nazur

Esta vía es una de las principales arterias de La Alborada, al norte de Guayaquil.

En los últimos meses, la movilidad en el norte de Guayaquil se ha vuelto cada vez más complicada. Cierres de calles, intervenciones en varias avenidas y cambios constantes en los recorridos del transporte público han generado malestar entre conductores y usuarios. A este escenario ahora se suma una nueva intervención vial que implicará restricciones de circulación y desvíos de buses durante al menos cinco meses en la ciudadela La Alborada.

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), en conjunto con la Dirección de Obras Públicas del Municipio, anunció el inicio de la primera etapa de un plan de desvíos por los trabajos de renovación urbana que se ejecutarán en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, una de las arterias más transitadas del sector. Por esta vía circulan diariamente cerca de 56.000 vehículos, lo que anticipa un impacto significativo en la movilidad de la zona.

Detalles de cambios viales y desvío de buses

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre la avenida Agustín Freire y la avenida José María Egas, en sentido sur–norte, en el sector donde se ubican varios locales comerciales y restaurantes.

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Durante la primera fase de la obra, el tramo intervenido quedará cerrado al tránsito vehicular, aunque algunas intersecciones cercanas permanecerán habilitadas para mantener la conectividad con vías aledañas.

El plan también contempla restricciones en el paso elevado situado junto al centro comercial Garzocentro, donde se suspenderá temporalmente el acceso en sentido sur–norte que conecta a las ciudadelas Garzota y Alborada.

Como alternativa, los conductores deberán utilizar rutas cercanas que permitan incorporarse a la avenida Agustín Freire desde la avenida Guillermo Pareja, lo que podría incrementar la congestión en esas vías.

El impacto también alcanzará al transporte público. Al menos once líneas de buses urbanos deberán modificar temporalmente sus recorridos para evitar el tramo intervenido.

Líneas: 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143

Rodolfo Baquerizo – Agustín Freire (Garzocentro) – Isidro Ayora (redondel) – José María

Egas – Rodolfo Baquerizo.

Línea: 121

Agustín Freire – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Rodolfo Baquerizo.

Línea: 65

Av. José María Roura – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Av. Rodolfo Baquerizo.

Referencial. Ciudadanos transitan por la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en La Alborada. FREDDY RODRÍGUEZ

Detalles de la obra que se realizará

Según lo anunciado por las autoridades municipales, la obra contempla la reconstrucción del pavimento de hormigón, la rehabilitación de aceras y parterres, así como la modernización de los sistemas de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y redes de agua potable.

También se implementará nueva señalización vial y se construirán aceras adaptadas para mejorar la movilidad peatonal. Sin embargo, mientras estas mejoras se ejecutan, conductores y usuarios del transporte público deberán enfrentar durante varios meses otro periodo de ajustes y congestión en una zona que ya viene soportando múltiples cambios en su red vial.

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