Tránsito en Guayaquil: ATM realiza reordenamiento vial en el Cristo del Consuelo

Los cambios viales empezarán a regir desde el 27 de marzo. Decisión busca mejorar el flujo del tránsito en el sur

En los últimos meses, la movilidad en Guayaquil ha estado marcada por constantes cambios que han alterado la rutina de conductores y peatones. Cierres de calles por obras, modificaciones en los recorridos del transporte público y restricciones temporales han generado confusión en varios sectores. Ahora, a ese escenario se suma un nuevo reordenamiento vial que busca reorganizar el flujo vehicular en el sur de la ciudad.

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La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció que implementará un cambio en la circulación de la calle Otavalo, conocida popularmente como la Doceava, en el sector Cristo del Consuelo, cerca del Puente de la A.

Detalles del reordenamiento vial en el Cristo del Consuela

La medida convertirá ese tramo en una vía de un solo sentido con el objetivo de reorganizar el tránsito en una zona que suele registrar alta congestión.

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Según lo previsto, la modificación entrará en vigencia el viernes 27 de marzo. A partir de esa fecha, la circulación será únicamente de norte a sur, desde la calle Carlos Solín Morán hasta la calle Pío López Lara, conocida como calle A. Actualmente, ese tramo funciona en doble sentido, lo que genera constantes cruces y maniobras que, según las autoridades, complican la fluidez vehicular.

La ATM sostiene que la decisión busca simplificar los movimientos de los vehículos, reducir los tiempos de traslado y disminuir el riesgo de siniestros viales en esa intersección. Con el cambio, la vía quedará habilitada exclusivamente como salida hacia la calle A, lo que también implicará eliminar algunos giros considerados peligrosos o no autorizados.

Dentro de la intervención se contempla la instalación de nueva señalización horizontal y vertical para guiar a los conductores y facilitar el cruce de peatones en el sector. No obstante, residentes y usuarios habituales de la zona han expresado preocupación por el impacto que estas modificaciones podrían generar en la dinámica del barrio, especialmente en un contexto donde el tránsito ya se ha visto alterado por múltiples cambios recientes.

Ante ello, la ATM informó que en los próximos días iniciará una jornada de socialización con los habitantes del sector para explicar los nuevos sentidos de circulación y los ajustes en la movilidad.

El Cristo del Consuelo es una zona muy concurrida en el sur de Guayaquil. JOFFRE FLORES

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