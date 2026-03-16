‘Bastión Popular’, ‘Las Malvinas’ y ‘La Bahía’: hamburguesas con sello guayaquileño

Julio Charco llevó el nombre de su barrio al menú de este local, cuyas hamburguesas incluso tienen un récord Guinness

En la doceava etapa de la Alborada, un angosto local guarda el sabor de toda una ciudad. Se llama Urban Burgers y su dueño, Julio Charco (31), tiene una particular forma de homenajear a Guayaquil: sus hamburguesas llevan el nombre de barrios y sitios porteños como Bastión Popular, Las Malvinas, La Bahía o Sauces.

La idea nació en el bloque 1A de Bastión Popular, donde Julio creció, y se ‘cocinó’ durante la pandemia. En ese entonces comenzó a vender hamburguesas a sus vecinos como una especie de ‘dark kitchen’ (solo delivery) desde su casa, en sus tiempos libres, mientras mantenía un trabajo estable en una compañía donde permaneció 12 años.

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Pero hace poco más de un año lo desvincularon de aquel trabajo. “Entonces dije: ¿por qué no volver a lo que más me gusta? ¿Por qué no volver a lo que amo? Hacer hamburguesas”, recuerda.

Al principio sus hamburguesas eran las clásicas de siempre: lechuga, tomate, la normal, la especial. Sin nombre, sin identidad. Pero decidió dar el salto hacia las de autor y ahí conectó su historia con la de su ciudad. “Les voy a poner los barrios de Guayaquil y cada una va a ir identificada”, se dijo.

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El Burger Show 2025 lo impulsó

La primera en llegar fue ‘Guayaquilito’, la más pequeña. Pero la que marcaría un antes y después nació en el Burger Show 2025, el evento masivo de hamburguesas. Para concursar, Julio creó ‘Bastión Popular’ con ayuda de amigos chefs. “Es algo único: carne Brangus, salsa ahumada con toque picante, y un plus: mermelada de tocino con toques de whisky y café”.

La gente comenzó a pedirla sin parar. Luego vinieron ‘Las Malvinas’, ‘La Trinity’, ‘La Flor (de Bastión)’. Y con cada nuevo nombre, los clientes empezaron a apropiarse de las hamburguesas. “En el Burger Show la gente decía: yo soy de Las Malvinas, quiero Las Malvinas. Yo soy de Bastión, quiero Bastión”, recuerda.

Para él era fundamental que los nombres no reforzaran la narrativa de inseguridad que pesa sobre su ciudad. “Quiero que no tomen como que en Guayaquil solo hay peligro, sino frenar la estigmatización de los barrios”, aclara.

En febrero de 2025 abrió su local en la Alborada. Dos meses después se inscribió en el Burger Show y para julio ya participaba. “No tenía ni un año, pero la aceptación fue muy buena”. Tanto que lograron ubicarse entre las más vendidas y obtuvieron un certificado del Libro Guinness de los récords: “Las hamburguesas recién cocinadas más vendidas en 8 horas, con un total de 5.995”.

En el Burger Show 2025, el emprendimiento de Julio Charco logró un récord Guinness. MIGUEL CANALES

El gusto de los clientes

Durante una visita de EXTRA, Alejandro Pilco, cliente fijo, llevó a su amigo Dostin Mendoza a probar por primera vez. La recomendación fue ‘La Bastión’. Dostin quedó fascinado: “Se siente el tono de cada ingrediente. Del 1 al 10, le pongo 10. La recomiendo bastante”.

Alejandro, amante de las hamburguesas, destaca el amargor leve del café y recomienda acompañarla con agüita de Jamaica para “aprovechar cada bocado”.

Julio observa satisfecho. “Hay clientes que vienen hasta tres veces por semana. No se aburren, es increíble”.

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Sus proyecciones para una nueva hamburguesa

¿Y si Guayaquil fuera una hamburguesa? “Algo peligroso, picante. Fijo que pique”, responde sin dudar. Tanto es así que ya prepara ‘Socio Vivienda’, una hamburguesa picante que lanzará pronto, en consideración al público que tanto se la pide.

Para las próximas fiestas de Guayaquil, en julio, este emprendedor participará nuevamente en el Burger Show con una edición especial: “Será lo más ‘guayaco’ posible. Tendrá mayonesa de ajo negro y pan de carbón activado para hacerla bien negra”, proyecta.

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