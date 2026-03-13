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TOQUE DE DISCO
Referencial. Este escenario ya lo han vivido anteriormente los propietarios de negocios nocturnosARCHIVO EXPRESO

¿Qué pasará con bares y restaurantes por el nuevo toque de queda?

Negocios nocturnos deberán ajustarse a nuevos horarios para poder funcionar. Se prevé grandes pérdidas económicas

La vida nocturna en Ecuador volverá a acortarse durante las próximas semanas. Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 329, que establece un toque de queda entre las 23:00 y las 05:00, bares, restaurantes, discotecas y otros negocios que dependen de la actividad nocturna deberán reorganizar sus horarios para cerrar antes de que inicie la restricción.

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La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa, regirá desde el 15 de marzo y se aplicará en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

¿Cómo afecta el toque de queda a negocios nocturnos?

Para el sector gastronómico y de entretenimiento, la decisión implica ajustar una dinámica económica que depende en gran parte de las horas posteriores a la medianoche. 

Muchos establecimientos concentran su mayor volumen de ventas entre la noche y la madrugada, por lo que el límite de circulación obliga a adelantar cierres y a replantear eventos, reservas y celebraciones.

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La preocupación se siente especialmente entre quienes trabajan organizando eventos sociales. Margarita Rugel, gerente de Expoboda, explicó a EXPRESO que desde el anuncio del toque de queda ya se perciben cambios en la planificación de matrimonios y celebraciones.

 “Las luces de la ciudad volverán a apagarse antes de la medianoche”, comenta al describir el ambiente de incertidumbre que rodea a clientes y proveedores. Según relata, varias parejas han optado por modificar fechas ante el temor de que las restricciones se extiendan.

En el sector de bares y discotecas, el panorama es aún más complejo. Stanley Cedeño, vicepresidente de la Asociación de Bares y Discotecas del Guayas, contó anteriormente a EXPRESO, que el impacto podría ser considerable. A su criterio, la situación “está peor que la pandemia”, una afirmación que refleja el temor de muchos empresarios que dependen directamente de la actividad nocturna.

La preocupación también se extiende entre los propietarios de locales. Enrique Barreiro, presidente de la Asociación de Propietarios de Establecimientos Nocturnos, calcula que solo dos semanas de restricción podrían generar pérdidas cercanas al 60 % de los ingresos habituales

Además, advierte que cuando los negocios formales se ven obligados a cerrar temprano, parte de la actividad termina trasladándose a espacios informales que operan fuera de control.

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Los locales nocturnos se verían perjudicados por los horarios del toque de queda.Miguel Canales

Se prevé pérdidas millonarias durante el toque de queda

El impacto económico no es un escenario nuevo. En anteriores restricciones de movilidad nocturna, las cámaras productivas ya habían advertido sobre el efecto que estas medidas tienen en la economía local. Empresarios consultados  en ese entonces estimaron que los toques de queda podían provocar pérdidas diarias de entre 10 y 15 millones de dólares, especialmente en ciudades con fuerte actividad nocturna como Guayaquil.

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Frente a este nuevo escenario, el sector de bares y restaurantes se prepara para semanas de incertidumbre. Aunque muchos empresarios reconocen que las medidas buscan frenar la violencia vinculada al crimen organizado, también advierten que la economía nocturna, que sostiene miles de empleos, vuelve a enfrentarse a un periodo de contracción. E

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