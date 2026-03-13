Toque de queda: ¿Quiénes pueden circular en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo?

Recorrido y patrullaje nocturno por las calles del Sur de Quito en un toque de queda de 2024.

La publicación del Decreto Ejecutivo 329 confirmó la aplicación de un toque de queda nocturno en varias provincias del país, como parte de las medidas adoptadas dentro del estado de excepción. La restricción suspende el derecho a la libertad de tránsito entre las 23:00 y las 05:00, desde el 15 de marzo de 2026, en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La medida fue firmada por el presidente Daniel Noboa y busca facilitar los operativos de seguridad durante las horas en las que, según informes oficiales, se concentra la mayor parte de los delitos violentos.

Personal de salud podrá circular

Entre las principales excepciones establecidas en el decreto se encuentra el personal de la red nacional de salud pública y de la red privada complementaria. Estos trabajadores podrán movilizarse durante el horario de restricción para atender emergencias médicas o cumplir sus turnos en hospitales y centros de salud.

Fuerza pública y entidades de seguridad

También podrán circular los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras entidades complementarias de seguridad, quienes mantienen operativos permanentes en el marco del estado de excepción para realizar controles, patrullajes y acciones contra el crimen organizado.

La medida de toque de queda en Ecuador restringirá la movilidad entre las 23:00 y las 05:00. Christian Vinueza

Personal de emergencias y gestión de riesgos

El decreto incluye entre las excepciones al personal encargado de la gestión de riesgos, emergencias y desastres, quienes deberán movilizarse para atender incidentes o contingencias durante el horario restringido.

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Las personas que se encuentren dentro de estas excepciones deberán acreditar documentalmente su actividad ante las autoridades. Los controles podrán ser realizados por Policía Nacional, Fuerzas Armadas o agentes de tránsito, quienes estarán facultados para solicitar credenciales laborales u otros documentos que justifiquen la circulación durante el toque de queda.

Medida forma parte del estado de excepción

La restricción de movilidad nocturna se aplica dentro del estado de excepción vigente en varias provincias del país. Según el Gobierno, la medida permitirá reducir la exposición de la población civil en horarios de mayor incidencia delictiva y facilitar las operaciones del Bloque de Seguridad.

El toque de queda entrará en vigencia a partir de las 00:00 del 15 de marzo de 2026 y se mantendrá durante el periodo de renovación del estado de excepción.