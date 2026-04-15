Mar Rendón: Crece la controversia entre la artista y su casa discográfica

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La cantante ecuatoriana Mar Rendón denunció que enfrenta restricciones contractuales que le impiden avanzar en su carrera.

Figuras del medio le recomiendan actuar con asesoría legal y prudencia.

Por su parte, Intergroup Records asegura haber cumplido sus obligaciones y atribuye el conflicto a una decisión unilateral de la artista

La cantante ecuatoriana Mar Rendón manifestó a través de sus redes sociales que enfrenta restricciones contractuales que le impiden lanzar nueva música y tomar decisiones sobre su proyecto artístico, tras su vínculo con una disquera internacional fundada junto a Master Chris. Según explicó, esta situación ha frenado el avance de su carrera.

“He intentado resolver esto por todas las vías posibles, de manera profesional y de buena fe. Lamentablemente, las condiciones que se me han planteado para continuar o salir de esta relación no son razonables, transparentes ni sostenibles”, indicó.

Puntos de vista

Ante este escenario, figuras del medio han compartido sus puntos de vista. El cantante Danilo Parra, quien reside en Estados Unidos, comentó que en su momento también recibió oportunidades similares, pero decidió no firmar: “Preferí ser cabeza de ratón antes que cola de león en un lugar donde no tenía garantías claras ni control sobre mi trabajo. En esta industria, si uno no cuida su autonomía desde el inicio, después es muy difícil salir de situaciones donde el talento queda frenado”.

Añadió que ella debe actuar con firmeza, pero con cautela: buscar asesoría legal especializada de inmediato e invertir en un equipo de abogados expertos en entretenimiento o en lo laboral que le permita recuperar el control de su carrera.

“Ningún artista debería tener su música bloqueada o su crecimiento detenido; en muchos casos, ese tipo de restricciones pueden ser impugnables o incluso ilegales, según el contrato y la jurisdicción. Lo más importante es no perder de vista su arte, su salud emocional y el respeto a sus fans”, enfatizó.

El productor Alfredo Che Vera, quien ha trabajado con Fausto Miño y Alberto Plaza, opinó que las rupturas entre artistas y sus equipos suelen originarse por excesos o egos.

Indicó que lo recomendable es identificar la raíz del conflicto y procurar una salida consensuada: “Se requiere madurez para interpretar correctamente estas situaciones. Lo más sano es intentar una liberación de contrato por las buenas, aunque implique un costo. Para bien o para mal, los contratos se hicieron para cumplirse; muchas veces es preferible un mal acuerdo que un buen juicio”.

Finalmente, el músico Gustavo Pacheco brevemente dice que se han cruzado límites en el ámbito personal y laboral, según ella. “Mar confiaba en las personas con las que trabajaba. Tiene talento; lo importante es que continúe y que se superen los problemas”, expresó.

Mantener la calma y discreción pública

El promotor y empresario artístico Christian Cali, quien ha sido parte del equipo de Mar Rendón, considera que es preciso manejar la situación con prudencia y respaldo profesional. Señaló que es clave continuar por las vías legales correspondientes, con un equipo especializado que revise los acuerdos y determine las alternativas. También destacó la importancia de mantener la calma y la discreción pública para no afectar posibles procesos en curso.

Agregó que, paralelamente, ella puede fortalecer su conexión con el público y desarrollar nuevas estrategias creativas que le permitan mantenerse vigente mientras se resuelve el conflicto. “Este tipo de momentos también pueden convertirse en oportunidades para redefinir su rumbo artístico con mayor claridad, madurez y autonomía”.

El caso deja una lección clara: “antes de firmar cualquier contrato, es fundamental comprender cada cláusula y contar con asesoría legal especializada en la industria musical. No se trata solo de aprovechar oportunidades, sino de proteger el proyecto artístico, la libertad creativa y el bienestar a largo plazo”.

En mayo de 2025, Mar firmó un contrato 360º con Intergroup Records, una compañía creada por la empresaria Diana Montes y el productor Master Chris. Este acuerdo contemplaba un acompañamiento integral en su carrera, incluyendo producción musical, lanzamientos, promoción y proyección internacional en festivales y premiaciones.

¿Qué dice la compañía?

En relación con las recientes controversias y declaraciones difundidas en redes sociales sobre la artista Mar Rendón, INTERGROUP RECORDS manifiesta que ha cumplido de forma íntegra, oportuna y verificable con todas las obligaciones contractuales asumidas.

Según la compañía, la artista habría decidido apartarse de manera unilateral de los compromisos previamente adquiridos, sin una justificación jurídica válida, desconociendo los términos establecidos en el contrato que regula la relación entre ambas partes.

Asimismo, la empresa señala que Mar Rendón ha sido tratada en todo momento con respeto, dignidad y profesionalismo. En este contexto, precisa que posibles diferencias de carácter artístico o creativo no constituyen un incumplimiento contractual ni justifican el desconocimiento de obligaciones legalmente adquiridas.

INTERGROUP rechaza de forma categórica las declaraciones que considera falsas, imprecisas o tendenciosas, al sostener que distorsionan la realidad contractual y han generado un ambiente adverso, que ha derivado en acoso digital, hostigamiento e incluso amenazas contra la integridad de sus directivos y representantes.

Finalmente, la compañía advierte que este tipo de conductas, así como la difusión de información falsa o engañosa, podrían constituir infracciones legales. En ese sentido, su equipo jurídico ya se encuentra evaluando y ejecutando las acciones correspondientes para proteger los derechos de sus representantes, sin perjuicio de eventuales reclamaciones económicas.