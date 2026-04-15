Madonna anuncia el estreno de 'Confessions II' y el adelanto de su nuevo tema 'I Feel So Free'

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Madonna anuncia Confessions II y fecha de estreno el 3 de julio de 2026.

La cantante presenta adelanto de “I Feel So Free” con sonido dance.

El álbum marca su regreso musical tras siete años sin lanzar disco

Madonna conocida también como la Reina del Pop, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Confessions II, que llegará el próximo 3 de julio de 2026 bajo Warner Records, junto con un adelanto de su canción “I Feel So Free”.

El proyecto marca su regreso a la música dance siete años después de su último disco y funciona como continuación directa de Confessions on a Dance Floor (2005).

La artista también reveló la portada oficial del álbum y anunció la preventa en formatos físicos como vinilo, CD y casete, generando alta expectativa entre sus seguidores.

El regreso a su era más icónica

Confessions II representa una nueva etapa en la carrera de la cantante estadounidense, pero con una clara conexión a uno de los momentos más influyentes de su discografía. El álbum retoma el sonido electrónico y disco que definió hits como “Hung Up” y “Sorry”.

Además, el proyecto vuelve a unir a la cantante con el productor Stuart Price, figura clave detrás del éxito del disco original, lo que refuerza la apuesta por recuperar su esencia en la pista de baile.

“I Feel So Free”: el primer adelanto del álbum

Junto con el anuncio oficial, Madonna presentó un fragmento de “I Feel So Free”, tema que abriría el disco y que ya deja ver una fuerte influencia house y electrónica.

La canción gira en torno a la libertad personal y la transformación en la pista de baile, un concepto que la artista describe como un espacio “ritualístico” donde el cuerpo reemplaza al lenguaje.

Estrategia digital y expectativa global

Antes del anuncio, la artista eliminó todo el contenido de sus redes sociales y renovó su imagen digital, una estrategia que incrementó la expectativa sobre su regreso musical.

Estas señales, junto con el lanzamiento del adelanto y la portada, posicionaron rápidamente a Madonna como tendencia global, anticipando uno de los regresos más comentados del pop en 2026.

Confessions II será el decimoquinto álbum de estudio de Madonna y su primer proyecto discográfico desde 2019, consolidando un regreso esperado por sus fans durante años.

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