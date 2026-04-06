Shakira y Anitta unen fuerzas: anuncian ‘Choka Choka’ y fijan fecha de estreno global

La amistad entre Shakira y Anitta ahora llega en modo de canción para el nuevo álbum de la brasilera

La cantante brasileña Anitta anunció este 6 de abril una colaboración con Shakira como parte de su próximo álbum. El tema se titula ‘Choka Choka’ y forma parte del disco EQUILIBRIVM, previsto para su lanzamiento el 16 de abril de 2026.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Anitta, donde confirmó la participación de la artista colombiana en el track número XIII (13) del proyecto. En la publicación, la cantante escribió: “No tienen idea lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum EQUILIBRIVM”.

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El tema ‘Choka Choka’ ya tiene fecha de estreno

La canción ‘Choka Choka’ será lanzada el 9 de abril, días antes de la salida completa del álbum. En el mismo mensaje, Anitta indicó lo feliz que estaba de lograr esta colaboración.

El tema forma parte de la lista oficial del disco, que incluye 15 canciones. El proyecto está dividido en dos partes, con temas en portugués y en otros idiomas.

‘EQUILIBRIVM’, el nuevo álbum de Anitta

El álbum EQUILIBRIVM es el octavo trabajo de estudio de Anitta. El proyecto contempla canciones en portugués, español e inglés. Entre los sencillos ya publicados se encuentra ‘Pinterest’, lanzado el 6 de marzo.

La colaboración con Shakira se suma a la estrategia de Anitta para posicionar su música en distintos mercados. El lanzamiento del álbum está programado para el 16 de abril.

La relación entre Shakira y Anitta

El anuncio de la colaboración se da en un contexto de cercanía entre ambas artistas. En una entrevista previa, Anitta se refirió a su vínculo con Shakira y señaló: “La quiero mucho. Estaba súper feliz por ella. Creo que se lo merece todo”.

La cantante también explicó cómo comparten tiempo fuera del ámbito musical. “Nos gusta cuidarnos y cuando estamos juntas hacemos tratamientos para la piel, para el alma, para el cuerpo. Hacemos algunos cuidados de bienestar sólo para sentirnos bien”, indicó.

En ese mismo espacio, agregó: “Soy una persona muy espiritual. Me gusta meditar. Me gusta hacer yoga y cosas que me ayuden a mirar hacia dentro. Creo que eso es lo que nos gusta hacer cuando estamos juntas”.

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Expectativa por ‘Choka Choka’

La colaboración entre ambas artistas fue confirmada tras la publicación del tracklist oficial del disco. El tema ‘Choka Choka’ aparece como una de las canciones centrales del proyecto. Shakira da un pasó más en el mercado portugués en la que sería su primer tema oficial en ese idioma.

Cabe recordar que Shakira ofrecerá un concierto histórico y gratuito el 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, dentro del evento 'Todo Mundo no Rio'. Este masivo espectáculo forma parte de su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y se espera que supere el millón de asistentes, siguiendo la tradición de artistas como Madonna.

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