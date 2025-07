De La Ghetto: “Gracias a la piratería, nuestra música cruzó fronteras”

Con casi 19 millones de reproducciones en Spotify, su nombre es sinónimo de reguetón. De La Ghetto es una de las figuras clave que ayudaron a consolidar el género urbano como un fenómeno global. En 2025 celebra dos décadas de trayectoria musical, respaldado por éxitos que marcaron época como Sensación del bloque, junto a Randy, y 1, 2, 3, con Jason Derulo y Sofía Reyes.

A lo largo de estos 20 años ha colaborado con leyendas de su generación como Daddy Yankee y Arcángel, y también ha conectado con nuevas voces como Anitta, Becky G y Quevedo. Su vigencia no ha sido una casualidad: ha sabido evolucionar y adaptarse a los cambios sonoros de la industria.

Este 2025, De La Ghetto se reinventa apostando por un nuevo formato: el lanzamiento de dos EPs que reflejan distintas facetas musicales y emocionales. En mayo presentó Daylight, una propuesta que fusiona reguetón, afrobeats, EDM y trap. Entre sus colaboraciones destacan los artistas Blessd y JC Reyes, con quien lanzó previamente el sencillo Romper T. Según Billboard, Daylight representa la primera parte de un proyecto más ambicioso.

El 10 de julio llegó Moonlight, un EP que apuesta por una atmósfera más sensual, nocturna y tropical. Este trabajo explora emociones intensas bajo la luz de la luna y refuerza la versatilidad artística del cantante.

Con esta dualidad entre día y noche, De La Ghetto no solo celebra su historia, sino que reafirma su capacidad de seguir sorprendiendo.

En esta cita con EXPRESIONES detalla las motivaciones detrás de su nueva música y cómo ve el paso del tiempo dentro de la industria.

La confesión más íntima de Lennox: “Aprendí a sonreír aunque estuviera molesto” Leer más

La entrevista con De La Ghetto

Son ya 20 años desde que las primeras canciones de reguetón comenzaron a funcionar tan bien en países lejanos a Puerto Rico. ¿Cómo repasa este fenómeno que hablaba de la calle?

Es cierto, este año ya son 20 años en el género. Le digo que gracias al Internet. Lo que fue YouTube, MySpace, Twitter, los blogs… Las aplicaciones como el Ares y el Limeware. Todo eso nos ayudó. La piratería también. Gracias a eso nuestra música viajaba hacia Ecuador y otros países. Nosotros no teníamos los recursos. Tampoco sabíamos de publicistas y no teníamos conexiones para sonar en las emisoras. Grabábamos lo que vivíamos y por eso era música más cruda, y la hacíamos nosotros mismos y repartíamos los discos. La única manera que se podía escuchar nuestra música era así, pirateada. Ni los medios sabían de nosotros. Era muy underground.

¿Cuándo vio su primera canción pirateada cómo se sintió?

Cuando me escuché por primera vez en la calle me dije: ‘Lo logré’. Al inicio no habían videos. Y no había un rostro que podían identificar. A veces yo iba por algún lado y sonaba mi canción pero no me reconocían. ¡Era una gran satisfacción, era mágico!

En aquellos años se establecieron las colaboraciones y hoy son una buena forma de conectar con diferentes públicos. ¿Cómo empezó esta decisión?

Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Héctor y Tito, ellos ya colaboraban juntos. Ellos son nuestros papás y le aprendimos a ellos. Ñengo Flow, Arcángel, Cosculluela son mi generación y colaboramos mucho también para que la gente nos conociera. Cada artista le da nuevo sabor a un tema. Es lo mismo que la salsa. Ambos vienen de la calle y los salseros ya se unieron a hacer diferentes canciones entre ellos.

Daylight, Moonlight: Sus nuevos discos

¿Cómo nace la idea de hacer dos EP, que muestran las dos caras de una moneda?

Este proyecto comenzó a principios de 2025, a finales de febrero. Era un proyecto pensado para el verano, algo que extrañamente nunca había hecho. Siempre sacaba música entre septiembre y octubre, y quería hacer algo que sonara diferente por el mismo tiempo en el que iba a estar fuera. Y nada mejor que lo tropical. No quería hacer un disco de 16 canciones, aunque las tenía todas, por eso las dividí en dos EP. Así pude explorar dos tipos de temas festivos: el tropical y el electrónico. Uno más luminoso, otro más oscuro. Siento que, hoy en día, todo va tan rápido que la gente no puede sentarse a escucharlo completo.

¿Qué lado nació primero?

Salió todo en uno, pero lo dividimos en dos. Irónicamente, Sasa, mi último sencillo, nació una vez ya publicado Daylight. Por eso este merengue está con Moonlight y es el puente entre uno y otro. Casi ni iba a estar, y eso que tenemos a Sech y Mora participando con nosotros. Justo llegó el dúo femenino Ukelele Twins con su propuesta de beat y fue preciso.

Locura por Ricardo Arjona, agota 15 funciones en Guatemala| ¿Vendrá a Ecuador? Leer más

Este merengue lo entusiasma mucho...

Es que quise que todos los instrumentos estén en vivo y suene como una orquesta. Por eso me contacté con Dahian El Apechao, productor con el que ya había trabajado y que también participó en Un verano sin ti de Bad Bunny. Saxofón, trompeta, conga, bongó... todo análogo.

¿Cómo hará para llevar todos estos instrumentos al tour que empezará?

Hay un par de presentaciones más privadas. Quizá en algunos festivales vamos a necesitar varios músicos para la puesta en escena. Las bailarinas nunca faltan en mis shows, el baile estará presente.

¿Qué tan bueno es para bailar merengue?

¡Fácil! Es lo más relajado para mí. Y yo no soy tanto de baile. Los gringos se creen que porque uno es latino se baila todo, pero lo mío es el reguetón y el merengue. Cualquier persona puede bailarlo de ladito. Es un ritmo fácil.

¿Cómo celebrará los 20 años?

Tenemos algo, pero no quiero arruinar la sorpresa para los fanáticos. Hay un proyecto que vamos a lanzar por estas dos décadas. Pero yo fluyo. Cuando trabajo no me lleno de tanta presión y no planeo tanto las cosas. Yo trabajo con la emoción.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!