¿Quiénes son DND? La banda latina que quiere ser el nuevo fenómeno global

Las boyband no pasan de moda, lo que cambia es la generación que las escucha. Lo que importa es que siempre hay una nueva lista para conquistar a los nuevos oyentes. DND (Do Not Disturb) se puso esa meta en octubre de 2024, cuando estrenaron su EP La primera vez, y desde entonces han ido acumulando adeptos y experiencias. Son estas las que los llevan a tener su primera colaboración con Richard Camacho. Este nombre es esencial en la historia de las agrupaciones pop, puesto que fue uno de los integrantes de CNCO, el último quinteto masculino que causó furor a nivel mundial.

Sin embargo, su incursión en la música llega con nuevo nombre R¡ch Yashel. Junto a él, los DND, presentaron el tema ¿Te acuerdas?, con el que además demuestran su estilo coreográfico y las ganas que tienen de ser un furor a nivel mediático.

La esencia de este banda es la biculturalidad. Sus integrantes son jóvenes latinos que nacieron o crecieron en Estados Unidos y comprenden ambos mundos. Nació bajo la visión creativa de Lionfish Entertainment y Pharrell Williams.

Nos apropiamos del L-pop DND Grupo latino

Javi de Venezuela, Isaac del Bronx, Emiliano de Chile, Danny de Miami y Emilio de Puerto Rico, fusionan sus raíces y personalidades para crear una propuesta fresca y poderosa en la música latina. A inicios de 2025, lanzaron su sencillo Tinder que acumula 525 mil vistas en Youtube y recibieron su primera nominación por Premio Lo Nuestro en la categoría Artista Revelación del Año Masculino - Pop-Rock/Urbano.

Aunque adelantan que pronto visitarán Sudamérica para dar a conocer sus canciones directamente con el público, aprovechan estos días para acercarse con la prensa de distintos países, incluyendo a Ecuador. En su primer contacto con EXPRESIONES se hizo evidente su gran amistad, energía y secretos detrás de unirse como agrupación y comenzar a tener una base de fans.

La entrevista con DND

¿Cómo ha sido el proceso de afianzar su unión como banda?

Fantástico. Ya tenemos algún tiempo haciendo música juntos. Todo ha ido avanzando. Estamos entendiendo cada vez más lo que estamos viviendo. Desde el primer día se han abierto mil puertas. Hemos encontrado nuestro sonido, imagen. El cómo queremos que el mundo nos persiga. Con ¿Te acuerdas? junto a Rich estamos más que comprometidos.

¿Qué sienten al representar a los latinos que viven en Estados Unidos cantando en español?

Es súper importante la representación. Hace unas semanas tuvimos nuestra primera presentación en Chicago, en el evento Sueños Festival. Allí pudimos darnos cuenta de que en cualquier lugar podemos ser latinos con orgullo. Hacer música para todo el mundo es lo mejor. Queremos que nos sigan apoyando. Es un momento difícil para todos y nuestro corazón está con ellos. Nos gustaría poder entregarles alegría con nuestros temas.

En un par de entrevistas ustedes han catalogado a su música como L-pop, la manera en la que el K-pop resume a su estilo.

¡Nos apropiamos de este término! Es Latin Pop. Así lo explica Pharrel Williams, que es nuestro mentalizador. Y bueno, sí él lo dijo, ese es el camino. El Kpop no es solo un género específico, es una imagen. Es lo que nosotros estamos trayendo. Hay pop, reguetón, sonidos tropicales. A nosotros nos encanta enfocarnos en nuestro performance.

Chile, Venezuela, Puerto Rico se unen en esta familia que han creado. ¿Cómo es la dieta en esa convivencia?

Arepas, tacos, carne. Cada uno cocina lo que más le gusta y comemos de todos. Nosotros vivimos juntos hace un par de años para este proyecto. Ya somos hermanos. Aunque la verdad no hemos probado la comida de Ecuador, ya queremos ir para probar el encebollado.

¿Cómo analizan el apoyo que están recibiendo más allá de las canciones que ya se están haciendo populares?

Estamos pendientes de hacer arte, no de las reproducciones en las plataformas. Hay que ver los números, pero lo que importa es lo que vivimos aquí y en redes sociales solo mostramos este estilo de vida tan especial.

Una boy band, si llega a tener éxito, puede ser la que marque a toda una generación. ¿Cómo se llevan con esa idea?

¡Lo vamos a hacer! Es un proceso y estamos trabajando ya muchos años para echar raíces en esta carrera. Queremos que sea firme, no rápido.

¿Por qué a Danny Isaac le borraron Instagram y emprendieron una campaña para ayudarlo a recuperarla?

Él postea muchas veces al día y se lo cerraron (risas). En realidad pudo ser un error, pero ya está en el proceso que le devuelvan la cuenta.

DND con Richard Camacho Cortesía

¿Cómo es la relación con Pharrel Williams?

Nos invitó hace unos días a París a un evento. Es un mentor brutal y nos llevamos muy bien. Es un maestro que nos da mucha libertad. Él nos guía desde lo macro. Lo micro lo hacemos nosotros.

Se encuentran en la búsqueda del nombre de su base de fans. ¿Por cuál se decidirían?

Nuestra palabra favorita es Disturbers. Pero será el público el que elija en redes sociales. Vamos a ir probando si les gusta este nombre.

Hace poco sacaron Tinder, uno de sus temas más populares. ¿Cómo les va a ustedes en esa app de citas?

Tratamos de usarla mejor. Pero Emiliano es el que paga Tinder Gold y el que más usa la app. Tiene muchísimos matches.

¿Cuándo visitarán los países de Sudamérica?

El año pasado ya teníamos una gira de medios pensada, pero tuvo que suspenderse. Pronto estaremos, este año mismo, por varios sitios incluyendo a Ecuador.

