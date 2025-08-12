Falsa alarma: Harry y Meghan sí renuevan su convenio con Netflix

Netflix y los duques de Sussex vuelven a firmar un acuerdo, y prometen más contenido y la expansión de su marca As Ever

La decisión de Netflix de continuar con los proyectos de los duques de Sussex han sorprendido a más de uno.

Cuando todo apuntaba a que su alianza con Netflix llegaba a su fin, el príncipe Harry y Meghan Markle han dado un giro de guion que pocos esperaban. A través de un comunicado conjunto, la pareja confirmó que continuará su relación con la plataforma.

Pero son más noticias: han sumado a la ecuación la marca As Ever, propiedad de la duquesa, y una lista de proyectos que prometen mantenerlos en el centro de la conversación mediática.

La renovación de un acuerdo millonario

En 2020, los duques de Sussex firmaron con Netflix un contrato de 100 millones de dólares que les permitió desarrollar cinco producciones, incluyendo la explosiva docuserie Harry y Meghan (2022), el documental Heart of Invictus (2023) y el lifestyle show Con amor, Meghan.

Pero en el pasado julio, se informó que el acuerdo finalizaría en septiembre. Con esa noticia, llovieron las especulaciones, que ahora desaparecen pues ahora queda claro que las negociaciones iban mucho más allá.

¿Mascota o miembro de la realeza? El lujo (y lío) de tener un perrito hoy en día Leer más

“Estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto para incluir As Ever”, expresó Meghan, quien también destacó la colaboración con su productora Archewell Productions.

La marca As Ever: de la pantalla a la mesa

Lanzada en abril, la marca As Ever se ha convertido en un escaparate del estilo de vida de la duquesa: mermeladas, miel, vino y flores comestibles que ya aparecían en su programa.

RELACIONADAS Meghan Markle invierte en marcas femeninas antes de lanzar su propia línea

El comunicado confirma que Netflix seguirá vinculado a la marca, que además ampliará su catálogo de productos. Un punto bien marcado.

Este vínculo entre entretenimiento y negocio personal marca una estrategia híbrida que mezcla imagen, narrativa y comercio. Y que sin duda alguna será de mucho beneficio.

Los nuevos títulos que vienen

Los duques de Westminster presentan a su hija Cósima y reavivan el debate sucesorio Leer más

Entre los próximos estrenos destaca la segunda temporada de Con amor, Meghan, que llega a finales de agosto, junto a un especial de Navidad ambientado en Montecito. El programa promete recetas, decoración y momentos familiares, con un tono cálido y festivo.

Otro proyecto anunciado es el documental Masaka kids, a rhythm within, previsto para 2026, que retrata la vida de un orfanato en Uganda y su capacidad de transformar la adversidad en alegría a través del baile.

También sigue en marcha la adaptación cinematográfica de Meet me at the lake, la novela romántica de Carley Fortune, centrada en una historia de amor que abarca una década.

El impacto y la estrategia de la pareja

Estefanía de Mónaco anuncia su retiro y quiere ceder su legado a sus hijos Leer más

Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, elogió el alcance de su trabajo: “Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan en todo el mundo”. Y ella sabe bien por qué lo dice.

La docuserie Harry y Meghan fue una de las más vistas de la plataforma, mientras que la primera temporada de Con amor, Meghan sumó 5,3 millones de visualizaciones y generó una demanda altísima de los productos As Ever.

RELACIONADAS Príncipe Harry pierde apelación para pagar por su seguridad en Reino Unido

El objetivo de esta nueva etapa parece claro: combinar entretenimiento con un branding personal muy cuidado, posicionando a la pareja como narradores de historias globales, pero también como embajadores de un estilo de vida aspiracional.

De polémicas a productores consolidados

¿Felipe VI como piloto de combate? Así probó el nuevo avión del Ejército del Aire Leer más

Desde su salida de la familia real británica, Harry y Meghan han apostado por construir una identidad pública independiente. La alianza con Netflix les ha permitido narrar su versión de los hechos y explorar temáticas afines, desde el liderazgo hasta la inclusión.

RELACIONADAS El príncipe Harry revive el legado de Diana en Angola con una emotiva caminata

Ahora, con nuevos formatos y proyectos de largo plazo, buscan consolidarse como productores con sello propio, capaces de crear contenido con proyección internacional y, al mismo tiempo, monetizar su imagen.

La fecha exacta y los términos económicos de este nuevo acuerdo no han sido revelados, pero el mensaje es evidente: más allá de cualquier comentario, los Sussex siguen en el juego, con la maquinaria creativa a pleno rendimiento y el respaldo de uno de los gigantes del streaming.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!