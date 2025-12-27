Uganda vs Tanzania: Dónde ver EN VIVO y alineaciones de juego por Copa Africana 2025

Ambas selecciones llegan tras perder en el debut y afrontan un duelo de alto riesgo en Rabat

Uganda enfrentará a Tanzania en el Grupo C de la Copa Africana de Naciones 2025.

Uganda y Tanzania protagonizarán un duelo decisivo en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Africana de Naciones 2025, con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la lucha por clasificar a los octavos de final.

Ambas selecciones llegan golpeadas tras perder en su debut y saben que un nuevo tropiezo podría dejarlas al borde de la eliminación en un grupo altamente competitivo.

Uganda busca su primera victoria en el torneo. Internet

El partido se disputará este sábado 27 de diciembre de 2025, desde las 12:30 (hora de Ecuador), en el estadio Al Medina de Rabat, escenario neutral que será testigo de un choque cargado de tensión y urgencias.

Paul Put confía en Mukwala para liderar a Uganda

Uganda, dirigida por el técnico belga Paul Put, inició su participación con una derrota 3-1 ante Túnez. A pesar del resultado adverso, Las Grullas dejaron destellos de buen juego ofensivo y ahora buscarán capitalizar esa propuesta frente a un rival directo.

El peso del ataque recaerá en el goleador Steven Mukwala, acompañado por los volantes Melvyn Lorenzen y Jude Ssemugabi, quienes son llamados a marcar diferencias en el mediocampo.

La alineación de Uganda: Magoola; Sibbick, Torach, Obita, Kayondo; Ssemugabi, Semakula, Aucho, Mato; Lorenzen y Mukwala.

Tanzania apuesta por la experiencia de Mbwana Samatta

En la otra vereda, Tanzania tampoco pudo sumar en su estreno, tras caer 2-1 frente a Nigeria, resultado que la dejó en el fondo del Grupo C. El conjunto tanzano mostró carácter, pero pagó caro algunos errores defensivos.

Para este compromiso, apostará por la experiencia de su capitán Mbwana Samatta, quien liderará la ofensiva con la misión de guiar a su selección hacia una victoria imprescindible.

La alineación de Tanzania: Masudi; Kapombe, Mwamnyeto, Hamad, Hassan; Msanga, Miroshi; Msuva, M’Mombwa, Allarakhia y Samatta.

Tanzania no ha sumado puntos en el torneo. Internet

Dónde ver EN VIVO Uganda vs Tanzania en Sudamérica

Para los aficionados de Ecuador y Sudamérica, a excepción de Colombia, el encuentro entre Uganda y Tanzania se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

