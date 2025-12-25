Piero Hincapié y Moisés Caicedo pasaron la Navidad en Londres por la Premier League

El exigente calendario de la Premier League obligó a Piero Hincapié y Moisés Caicedo a pasar la Navidad en Londres

Para Piero Hincapié y Moisés Caicedo, figuras de Arsenal y Chelsea, respectivamente, la Navidad de 2025 fue sinónimo de Premier League. El ritmo frenético del fútbol inglés los obligó a permanecer en Londres y a vivir una celebración sobria y tranquila.

Hincapié pasó su primera Navidad en Londres

Hincapié, ya consolidado en la defensa de los Gunners, pasó su primera Nochebuena en la capital inglesa debido al calendario de su equipo. El martes 22 de diciembre de 2025, Arsenal selló su clasificación a la semifinal de la EFL Cup y, este sábado 27 de diciembre de 2025, enfrentará a Brighton por la Premier League.

Sin embargo, el zaguero ecuatoriano no estuvo solo en una fecha tan especial. Celebró junto a su inseparable compañero: Luca, su bulldog francés.

Piero Hincapié se ha convertido en una de las figuras de Arsenal. Piero Hincapié

“En esta Navidad, mi amigo Luca y yo les deseamos bendiciones, protección divina y mucha paz en sus hogares. Feliz Navidad”, escribió Hincapié en su cuenta de Instagram.

Caicedo celebró en familia una Nochebuena tranquila

Por su parte, Caicedo también vivió una Navidad tranquila en Londres. Junto a su esposa, Paola Salazar, y su pequeña bebé, el mediocampista disfrutó de una velada marcada por los momentos familiares.

Paola compartió en redes sociales que su Nochebuena consistió en ver la película Mi Pobre Angelito 2, acompañada de chocolate caliente y galletas, una combinación clásica de la temporada.

Chelsea también tendrá actividad este sábado 27 de diciembre de 2025 en la Premier League, cuando reciba a Aston Villa, con Caicedo como uno de los líderes del equipo.

A pesar de la distancia con Ecuador, el Niño Moi no se olvidó de su gente. A través de su fundación, la mañana del miércoles 24 de diciembre de 2025 pasado organizó un evento solidario en el barrio Mujer Trabajadora, en Santo Domingo, su ciudad natal, donde entregó juguetes y canastas navideñas a las familias más necesitadas.

Moisés Caicedo es una de las estrellas de Chelsea. Archivo

Gonzalo Plata llevó alegría navideña al suburbio de Guayaquil

Gonzalo Plata, figura del Flamengo campeón de la Copa Libertadores, tampoco pasó las fiestas en Ecuador, pero organizó una jornada solidaria en el suburbio de Guayaquil, donde repartió juguetes y víveres a niños y personas del sector.

Del sur de Guayaquil para mi gente. 🤍



+800 juguetes | 150 canastas | 1.000 dulces



Gracias Big Cola, Pastelería California y AC Pastelería.



No olvidemos de dónde venimos. 🙏🎄 pic.twitter.com/TjqgfGepiS — Gonzalo Plata (@Gonzalo_Plata20) December 25, 2025

Páez celebró en Dubái

Mientras tanto, Kendry Páez, actualmente radicado en Estrasburgo, optó por cambiar la nieve francesa por el lujo de Dubái. El joven talento celebró su primera Navidad lejos de casa bajo el sol de los Emiratos Árabes Unidos.

En México, el capitán de la selección de Ecuador, Enner Valencia, festejó en familia en Pachuca, haciendo una pausa en la exigente pretemporada de cara al 2026.

Messi y Cristiano en pijamas navideñas

Otras figuras del fútbol internacional también compartieron momentos entrañables junto a sus seres queridos durante estas fiestas.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Federico Valverde, Pedro Neto y Vinícius Júnior, entre otros, publicaron imágenes de sus cenas familiares, donde los trajes de diseñador dieron paso a coloridas pijamas navideñas.

