Feid sorprende a sus seguidores con un concierto gratis que iniciará el 'Falxxo Tour'

El concierto gratuito de Falxxo Tour, de Feid, será en Medellín, la ciudad natal del artista, el 20 de marzo

En junio de 2025, el colombiano lanzó su álbum FERXXO VOL X: Sagrado, el séptimo de su carrera

El Ferxxo, cuyo nombre verdadero es Salomón Villada Hoyos, anunció un concierto completamente gratis en Medellín como punto de partida de su Falxxo Tour, una propuesta que deja atrás lo masivo para apostar por algo mucho más cercano, personal y directo con sus fans.

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Del éxito global a un regreso a casa

Tras el arrollador impacto del Ferxxocalipsis World Tour, con cerca de 40 fechas alrededor del mundo, el artista colombiano se ha consolidado como uno de los referentes más fuertes del género urbano.

Sin embargo, lejos de continuar con esa misma fórmula, Feid optó por dar un giro que ha causado sorpresa entre sus fanáticos al volver a su ciudad natal y reencontrarse con su público desde un formato completamente distinto.

Un concierto gratis que emociona a su fandom

El primer show del Falxxo Tour se realizará el 20 de marzo en el Teatro Carlos Vieco, en Medellín. La convocatoria se realizó a través de redes sociales mediante un enlace de inscripción, y los cupos se agotaron en cuestión de minutos, dejando claro el nivel de expectativa que genera el artista.

El tour también servirá como plataforma para presentar nueva música, incluyendo el tema que da nombre a esta etapa. El acceso al concierto se gestionó a través de Green Print, una plataforma creada para sus fans más fieles, donde pueden acceder a contenido exclusivo y adelantos. Según el propio artista, formar parte de esta comunidad no solo permitirá asistir a este evento, sino también tener prioridad en futuras experiencias dentro del tour.

¿Se repetirá en otras ciudades?

Por ahora, Medellín será el punto de partida, pero los seguidores ya esperan que este formato llegue a otras ciudades e incluso a otros países.

La posibilidad de más conciertos gratuitos aún no está confirmada, pero el impacto de este anuncio deja claro que el Falxxo Tour podría convertirse en una de las etapas más exclusivas en la carrera del Ferxxo.

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