Sospechoso del ataque de la gala donde se encontraba Trump comparece ante la justicia

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca se convirtió el pasado sábado 25 de abril, en un escenario de caos cuando un hombre armado irrumpió en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento con la presencia del presidente Donald Trump, decenas de legisladores y periodistas.

El sospechoso, identificado por medios como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, fue detenido tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto.

Trump fue evacuado de inmediato y más tarde compartió imágenes del momento en que Allen intentaba superar un control de seguridad. En fotografías difundidas por el propio mandatario, se observa al sospechoso esposado y tendido boca abajo en la alfombra del hotel.

La investigación y el proceso judicial

Este lunes, Allen comparecerá ante un tribunal federal en Washington para responder por el ataque, que según funcionarios de la administración tenía como objetivo asesinar al presidente y a altos miembros del gabinete. El fiscal general interino, Tom Blanche, declaró que el sospechoso no estaba cooperando activamente y que se espera la presentación formal de cargos.

Trump difundió en Truth Social una imagen del presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.@realDonaldTrump

Las autoridades confirmaron que Allen portaba una escopeta, una pistola y un cuchillo, y que se hospedaba en el mismo hotel donde se celebraba la gala. Además, se investiga un manifiesto “anticristiano” que habría escrito antes del ataque, en el que señalaba que sus objetivos serían “priorizados de mayor a menor rango”.

Un agente del Servicio Secreto resultó impactado en su chaleco antibalas, pero no sufrió heridas graves. El hecho ha reactivado el debate sobre los protocolos de seguridad presidencial, especialmente en eventos públicos. Trump reconoció que el hotel “no era una instalación particularmente segura” y reiteró su intención de construir un nuevo salón de baile junto a la Casa Blanca.

Otro ataques

El ataque del sábado se suma a otros intentos contra la vida de Trump en los últimos años. En 2024, durante un mitin en Pensilvania, un hombre armado disparó contra el público, causando la muerte de un asistente y una herida leve en la oreja del presidente. Meses después, otro sospechoso fue arrestado cerca de un campo de golf en Florida tras ser descubierto con un rifle.

El episodio ocurre en un panorama de alta tensión política en Estados Unidos, donde la polarización y la violencia han marcado la agenda pública. Trump, en entrevistas posteriores, minimizó el temor durante el ataque y lo calificó como la acción de un “lobo solitario”. Sin embargo, el incidente ha encendido nuevamente las alarmas sobre la seguridad presidencial y la fragilidad del clima político en el país.