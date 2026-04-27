Toque de queda en Quito afectaría la recolección de residuos y a más de 1 millón de ciudadanos

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El Municipio de Quito, junto con las entidades encargadas del manejo de residuos, trabaja contrarreloj en un plan de acción para reorganizar las rutas de recolección durante el toque de queda decretado por el Gobierno Nacional entre el 3 y el 18 de mayo.

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La medida, anunciada por el presidente Daniel Noboa el pasado 20 de abril, incluye a la provincia de Pichincha —donde se encuentra Quito—, así como a otras zonas del país con restricciones de movilidad nocturna.

Operación en riesgo por limitaciones logísticas

En una entrevista radial este lunes 27 de abril, Diego Dávila, director de Operaciones de Emaseo, advirtió que la aplicación del toque de queda representa un desafío operativo significativo.

Uno de los principales problemas es el traslado de cerca de 280 trabajadores que inician sus jornadas a las 03:00. Esta limitación podría afectar tareas clave como el barrido y el hidrolavado, especialmente en zonas sensibles como el Centro Histórico.

Posible caos vial en el hipercentro

Dávila también alertó que restringir la operación nocturna obligaría a trasladar gran parte de la recolección al día, lo que podría generar congestión vehicular en sectores críticos como el hipercentro de Quito.

“El sistema está diseñado para operar en horarios escalonados. Alterarlo podría saturar las vías con camiones recolectores”, explicó.

Actualmente, el servicio funciona en tres franjas horarias:

07:00 a 15:00

19:00 a 03:00

03:00 a 11:00

Alrededor del 40% de la operación se concentra en horarios nocturnos y de madrugada, lo que evidencia la dependencia del sistema en estas franjas.

Más de 850 toneladas de residuos en juego

El funcionario subrayó que impedir la operación habitual afectaría la recolección de aproximadamente 850 toneladas diarias de desechos, impactando directamente a más de un millón de habitantes.

Además, recordó que ni siquiera durante la pandemia se suspendió el servicio, debido a su carácter esencial para la salud pública y el orden urbano.

La recolección de residuos en Quito opera de forma continua, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este modelo ha permitido sostener estándares de limpieza en una ciudad en constante crecimiento.

Desde Emaseo se insiste en la necesidad de que las autoridades nacionales contemplen excepciones o mecanismos que permitan mantener la operación nocturna, considerando su impacto logístico y social.