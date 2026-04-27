Balacera en gasolinera del norte de Quito deja un asaltante herido: esto es lo que se sabe

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Un intento de asalto registrado la madrugada de este 26 de abril de 2026 terminó en una balacera en una gasolinera ubicada en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito. El hecho dejó a un presunto delincuente herido y movilizó a unidades policiales y equipos de emergencia.

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¿Cómo ocurrió el intento de asalto?

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el incidente se produjo al interior de la tienda de la estación de servicio. Varios sujetos armados habrían ingresado con la intención de cometer un robo, pero la situación derivó en un enfrentamiento armado.

Durante el cruce de disparos, uno de los presuntos implicados resultó herido. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo más personas lesionadas o si existen detenidos vinculados al hecho.

Atención de emergencia y operativo policial

Tras la alerta, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria al herido. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia policial a una casa de salud, donde permanece con pronóstico reservado.

En paralelo, agentes desplegaron un operativo en el sector para recabar evidencias y dar con posibles cómplices. Como parte de las investigaciones, se están revisando cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Inseguridad en sectores comerciales de Quito

Este nuevo hecho violento se suma a una serie de incidentes delictivos reportados recientemente en la capital ecuatoriana, especialmente en zonas comerciales y de alta circulación.

Los robos a establecimientos y usuarios continúan siendo una preocupación constante para los ciudadanos, quienes demandan mayor presencia policial y estrategias efectivas de seguridad en puntos críticos de la ciudad.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas acciones en las próximas horas para esclarecer el caso.