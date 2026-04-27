Macrooperativos en Quito dejan clausuras, licor ilegal destruido y cientos de sanciones

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El Municipio de Quito ejecutó durante el fin de semana varios macrooperativos de control en sectores estratégicos como Hermano Miguel, Chilibulo, La Ferroviaria, La Ecuatoriana, Comité del Pueblo y Ponceano, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden en el espacio público.

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Intervenciones en discotecas

Las intervenciones se desarrollaron en licorerías, bares, night clubs, tiendas, restaurantes y hostales, donde se detectaron múltiples irregularidades.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizó cinco clausuras: una licorería que operaba como bar y billar clandestino, dos bares sin permisos, una picantería que funcionaba como cantina y una tienda que almacenaba gas licuado de petróleo (GLP) de forma insegura.

Además, se iniciaron siete procesos administrativos por el mal uso o la falta de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), así como por la comercialización de licor sin registro sanitario.

Operativos nocturnos en el sur de Quito

Entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de abril, las acciones se concentraron en las administraciones zonales Eloy Alfaro y Quitumbe. En este operativo participaron 123 funcionarios de distintas entidades municipales, junto con la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas.

Como resultado, se ejecutaron tres clausuras adicionales: una licorería ilegal, un bar sin permisos y una tienda con almacenamiento riesgoso de GLP. También se abrieron cuatro nuevos procesos administrativos por irregularidades en licencias y venta de alcohol sin registro.

Resultados del control metropolitano

Los operativos dejaron cifras relevantes en materia de control y seguridad:

68 citaciones a conductores emitidas por la Agencia Metropolitana de Tránsito

47 citaciones adicionales en operativos nocturnos

26 litros de licor sin registro sanitario destruidos

21 litros más decomisados en el sur

432 cajetillas de cigarrillos de contrabando retiradas

31 ciudadanos verificados mediante el sistema policial SIIPNE

50 vehículos y motocicletas inspeccionados

En total, más de 190 funcionarios y uniformados participaron en estas acciones coordinadas que forman parte de una estrategia integral del Municipio para fortalecer el control, prevenir delitos y garantizar la convivencia ciudadana.

Las autoridades señalaron que estos macrooperativos continuarán de forma periódica en distintos puntos de la ciudad, priorizando zonas con alta actividad comercial y nocturna. El objetivo es reducir riesgos, combatir la informalidad y asegurar que los establecimientos cumplan con la normativa vigente.