Falla en el Metro de Quito deja al descubierto a los ‘metrodependientes’

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Tras dos años y cuatro meses de funcionamiento, ha surgido una categoría de ciudadano: el 'metrodependiente'. Los usuarios consultados coinciden en ubicar a este medio de transporte subterráneo, por encima de los buses urbanos, que circulan en la superficie. La ventaja: el ahorro de tiempo.

Además, ellos destacan que les permite planificar sus desplazamientos gracias a la regularidad del servicio, cuya frecuencia -puntual y sin alteraciones- hace que calculen con precisión la duración de cada trayecto.

Esa rutina se quebró el lunes 20 de abril del 2026, cuando una falla -que, según la gerencia del metro, habría sido provocada- alteró el sistema y descolocó a miles de usuarios.

Usuarios del metro

El alcalde Pabel Muñoz afirmó que se registran 202.000 viajes diarios, de lunes a viernes.

El 49 % de usuarios lo usa para trabajar y el 62 % lo usa todos los días.

El 45 % de usuarios tiene de 18 a 29 años; 22 %, 30 a 39; 11 %, 50 a 64 años, entre otros.

Testimonios de metrodependientes

Sara Endara, de 18 años, vive en Guamaní, en el extremo sur de Quito. Cada mañana toma el metro en Quitumbe, la estación de mayor afluencia. Suele llegar alrededor de las 06:30 y, en apenas 23 minutos, arriba a la Universidad Central, ya que estudia en la Facultad de Comunicación. Cuando sus clases empiezan más tarde, sale de casa a las 08:20.

"El metro me ahorra muchísimo tiempo: en bus tardaría entre una hora y media y dos horas. Antes de llegar, hace unos 20 minutos en alimentador", cuenta. A su juicio, se trata de “un transporte muy necesario para quienes vivimos lejos” y destaca los controles de acceso, que impiden el ingreso de personas en estado etílico.

En la estación de El Ejido, Víctor Del Pozo cuenta que utiliza el metro los miércoles porque tiene pico y placa; y sábados, desde Quitumbe. Antes usaba los buses del corredor central norte. La carga vehicular era súper grande, le tomaba -recuerda- una hora y media en ese transporte y también manejando; hoy hace 45 minutos en auto.

El metro le parece la mejor opción. “El sistema es moderno y limpio. Pero hay momentos en que colapsa, se satura y es incómodo, falta el aire, hace mucho calor en el vagón. Sé que es un transporte masivo, pero se vuelve insoportable”.

Le parece más seguro ir en metro

Para mujeres como María Elizabeth Cevallos, de 55 años, no hay mejor alternativa. Por ello, su día se complica si el servicio se suspende, aunque sea por unas horas. Ella y su hija, estudiante de la Universidad Central, se embarcan a diario, en Quitumbe.

“La dejo y avanzo a mi trabajo en el Centro Histórico. Antes era casi una hora de viaje, ahora unos 20 minutos”, comenta. ¿Lo cambiaría por buses, si mejoraran el servicio? “No, así las unidades vengan a full, el metro nos conviene más. Gracias a Dios es más seguro. He visto mucha vigilancia y control en las estaciones, no nos ha pasado nada. Eso no ocurre afuera”.

La falla en la operación del transporte subterráneo de la capital

El martes 21 de abril, el Concejo Metropolitano abordó la suspensión de unas siete horas del servicio del día anterior, en medio de críticas a la operación y a la demora para contratar el mantenimiento integral.

El alcalde Muñoz sostuvo la tesis de que un técnico manipuló un switch, lo que habría afectado el sistema y defendió su gestión. Incluso cerró la sesión diciendo que le responde a la gente y a los demás (concejales) les dijo “sigan ladrando”.

Asimismo, Muñoz recordó que, desde su inauguración en diciembre de 2023, el metro ha registrado 138 millones de viajes. Según sus encuestas, nueve de cada diez mujeres se sienten seguras en los trenes, un aspecto que -reprochó- la oposición no toma en cuenta.

Según el alcalde Pabel Muñoz, diariamente el metro registra 202.000 viajes. Para ser autosostenible se requieren 400.000.Karina Defas/ EXPRESO

Enemigos o defensores del metro

Nadie está en contra del metro, han sostenido Andrés Campaña y Wilson Merino, también Michael Aulestia. Pero, su deber es fiscalizar una inversión millonaria.

“Defendemos la mayor inversión de la ciudad y del país. Una de las más grandes obras de infraestructura y de modernización de la ciudad. No somos enemigos”, comentó Campaña. Para el edil, el metro es un componente de la nueva movilidad en la ciudad, pero no es suficiente.

Hay una promesa incumplida del alcalde, de modernizar el transporte público de superficie, que es una bomba de tiempo sin control. Andrés Campaña/concejal de Quito

Ante eventos extraordinarios como el del lunes, Campaña considera que deberían funcionar planes de contingencia, para que se active el subsistema metropolitano, que integra al trole y a la ecovía. Inclusive deberían integrarse las operadoras privadas.

No hay un sistema de transporte integrado: Mauricio Anderson

Mauricio Anderson, quien fue gerente del metro en la alcaldía de Mauricio Rodas, apunta que si un sistema de transporte tan potente se interrumpe afecta la calidad de vida y la productividad. La ciudad debería tener un sistema integrado, en el que el metro sea un subsistema.

Sobre la falla en la operación, señala, que hay que ver las causas y no los efectos. Dice que hubo malas decisiones, al separar operación y mantenimiento, que dieron lugar a sobrecostos y duplicidad en contratos. Además cree que hay aspectos no solo técnicos sino incluso financieros, sobre los que se debe discutir, como la tarifa de los buses urbanos.

Otro usuario, Daniel Castillo, opina que las autoridades deberían saber que cuando no opera el metro, los usuarios no tienen un plan B. “Si eres anciana o trabajador ambulante que lleva mercadería, que carga material de construcción, que hace manicure tomas bus o incluso taxi y te quedas atrapado en el tráfico de sur a norte”.