Metro de Quito: soluciones y riesgos tras fallas en sistema de ventilación

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Un informe técnico de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), fabricante de los trenes del Metro de Quito, encendió las alertas sobre el sistema de ventilación de las unidades. El documento, del 4 de abril de 2026, recomienda con carácter urgente una limpieza integral de los túneles debido a los efectos de la contaminación acumulada.

El origen del problema, detectado por CAF, está en la alta concentración de polvo y partículas en el interior de la infraestructura subterránea. Esta polución está provocando una saturación prematura de los filtros de aire fresco, que forman parte del sistema de ventilación de los trenes.

La recomendación de la constructora de trenes

De acuerdo con el informe, estos filtros deberían reemplazarse cada 90 días, conforme al plan de mantenimiento. Sin embargo, al momento de su revisión se ha detectado de forma reiterada una saturación excesiva, lo que evidencia que las condiciones reales del túnel superan lo previsto en el diseño operativo.

Cuando los filtros se obstruyen, la circulación de aire disminuye dentro de los trenes. Esto obliga a los motores de los ventiladores a trabajar con mayor esfuerzo para mantener el flujo, lo que genera sobrecargas, desbalances mecánicos y picos de corriente que activan los sistemas de protección eléctrica.

Consecuencias de la contaminación en túneles del metro

Las consecuencias no son menores. El informe del fabricante de los trenes, compartido por el concejal de la capital Andrés Campaña, advierte de:

Una reducción significativa en la vida útil de los motores de ventilación.

de los motores de ventilación. Deterioro de componentes eléctricos y electrónicos y la necesidad de incorporar mantenimientos correctivos no previstos.

A ello se suma un impacto directo en la operación: estos fallos pueden derivar en incidentes técnicos que afecten la continuidad del servicio.

Pero el efecto más visible se traslada al usuario. La menor circulación de aire dentro de los vagones se traduce en una disminución del confort térmico, con ambientes más cargados y menos ventilados durante los trayectos.

Limpieza periódica, para reducir contaminantes

Como medida prioritaria, CAF plantea una limpieza profunda de los túneles para reducir la presencia de contaminantes y evitar la saturación de los filtros. También sugiere revisar los plazos de mantenimiento y anticipar el reemplazo de estos componentes, en función de las condiciones reales de operación.

El informe va más allá y apunta a una limitación de origen: los trenes fueron diseñados hace más de una década con sistemas de ventilación por aire forzado, sin aire acondicionado. En la actualidad —señala—, la tendencia en sistemas ferroviarios a nivel mundial es incorporar climatización, incluso en flotas ya operativas, para mejorar la experiencia del usuario.

En esa línea, la posibilidad de contar con un sistema de ventilación no solo aparece como una necesidad técnica, sino también como un desafío para elevar los estándares de calidad del servicio en el Metro de Quito. El alcalde Pabel Muñoz ha indicado que eso costaría unos 12 millones de dólares. Pero no lo ha descartado.