Muñoz minimiza suspensión del Metro de Quito, mientras crecen las dudas

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Metro de Quito se paralizó más de seis horas por falla en comunicaciones del Puesto Central de Control.

Gerente y alcalde explicaron en el Concejo fallo ocurrido el lunes; se descartó intrusión informática.

Concejales cuestionan mantenimiento y demora en reportar incidente que prolongó suspensión.

La explicación en el Concejo Metropolitano sobre la paralización por más de seis horas del Metro de Quito, lejos de despejar las dudas, dejó más interrogantes.

Te invitamos a leer| Suspensión del Metro de Quito llega a la Fiscalía: investigan paralización de servicio público

Tras la suspensión del servicio, varios ediles solicitaron la comparecencia del gerente del Metro, Juan Carlos Parra, que se concretó desde la mañana hasta la tarde del martes 21 de abril de 2026. En su intervención detalló lo ocurrido el lunes 20, cuando todas las estaciones amanecieron cerradas.

El funcionario explicó que la falla se originó en el sistema de comunicaciones del Puesto Central de Control (PCC), considerado el ‘cerebro’ de la operación. Según dijo, la imposibilidad de mantener enlace con la estación Quitumbe hizo inviable garantizar la seguridad del sistema.

“La seguridad no es negociable”, sostuvo Parra, al recalcar que sin una visibilidad completa de los sistemas en el PCC, no era posible autorizar la operación del metro.

El propio alcalde, Pabel Muñoz, intentó complementar la explicación asegurando que se trató de un evento aislado y que no hubo fallas en los trenes, en la vía, en el sistema de señalización, ni en las plataformas principales de comunicación. Señaló que el problema se concentró en un ‘switch’, uno de los más de 200 que existen en el metro, cuya falla provocó la pérdida de comunicación entre estaciones.

Según Muñoz, este tipo de eventos activa protocolos automáticos de seguridad que bloquean la operación cuando las estaciones no están interconectadas.

Aunque el alcalde también dejó abierta la posibilidad de un acto intencional. “No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje”, manifestó el mismo día de la suspensión.

La versión del "sabotaje" de Muñoz pierde peso

Esa hipótesis, sin embargo, perdió fuerza tras las declaraciones de Parra, quien señaló que, de manera preliminar, se descartó una intrusión informática o amenaza externa.

Indicó que el dispositivo afectado no se apagó, pero quedó en estado de ‘stand-by’, sin transmitir datos, lo que generó un efecto en cadena que bloqueó otros puntos de comunicación del sistema.

Para el alcalde, también resulta sospechoso que entre la medianoche y las 02:00 del lunes se ejecutó un procedimiento relacionado con el equipo que falló, pero esa intervención no fue reportada de inmediato. De hecho, se conoció recién cerca de las 18:00 de ese día, varias horas después de que el servicio ya fue suspendido.

“Si se hubiera informado, se habría empezado por ahí”, cuestionó Muñoz, quien advirtió que esta omisión impactó directamente en la capacidad de respuesta y prolongó la paralización del sistema.

Tanto Muñoz como Parra recalcaron que sí se realizan todos los mantenimientos y que lo ocurrido el lunes se trató de un evento aislado.

Concejales cuestionan la versión de la Alcaldía

En el Concejo Metropolitano, las explicaciones no convencieron. El edil Andrés Campaña cuestionó la falta de claridad y pidió al alcalde sustentar sus afirmaciones sobre un posible sabotaje.

Además, recordó que desde hace más de dos años se ha advertido la necesidad de contar con contratos efectivos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Asimismo, mencionó informes recientes de la CAF (constructora de los trenes) que alertan sobre el desgaste “anormal” de las ruedas de los trenes, cuya sustitución tiene que realizarse este año para evitar problemas mayores.

“Ojalá no se produzca un daño a futuro. Y si hay alguna novedad, ojalá la respuesta no sea que hubo un sabotaje”, dijo.

Por su parte, el concejal Wilson Merino acusó al alcalde de especular sin pruebas. Señaló que las declaraciones sobre sabotaje contradicen la versión técnica del gerente y advirtió que esta falta de coherencia debilita la confianza en el proyecto de infraestructura más importante y más costoso del Ecuador.

A estas preocupaciones se sumó la concejala Estefanía Grunauer, quien atribuyó lo ocurrido a la ausencia de un mantenimiento integral desde el inicio del proyecto. También cuestionó la falta de un plan de contingencia efectivo.

Durante la suspensión, agregó, la ciudad enfrentó un colapso en el Trolebús y la Ecovía, evidenciando la dependencia del sistema como eje del transporte urbano. “El metro es la columna vertebral, pero no hay rutas ni frecuencias alternativas claras”, advirtió.

Piden separación de funcionarios

El edil Fidel Chamba, en cambio, pidió que la investigación continúe con total transparencia y que, en caso de confirmarse un sabotaje, se identifique a los responsables.

Incluso planteó que se separe a los funcionarios vinculados con el mantenimiento y la comunicación del sistema. Y advirtió que de no adoptarse estas medidas, el gerente también deberá asumir responsabilidad por lo ocurrido.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) no se descarta ninguna posibilidad. El concejal Adrián Ibarra mencionó que todas las hipótesis siguen abiertas, incluyendo la de un error provocado, y planteó la necesidad de realizar peritajes forenses y pruebas de confianza.

Asimismo, propuso reforzar los sistemas de seguridad mediante un mayor monitoreo y la implementación de mecanismos de redundancia en las telecomunicaciones.