El laboratorio que clausuró el Arcsa en Quito: elaboraban shampoo y jabón íntimo

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Insalubridad: El laboratorio operaba en condiciones críticas de higiene, con equipos oxidados, productos caducados y una peligrosa falta de separación entre la elaboración de cosméticos y el almacenamiento de alimento para animales.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó este lunes, 20 de abril de 2026, la clausura de un laboratorio de cosméticos ubicado en el sector industrial de la Autopista General Rumiñahui, al suroriente de Quito.

Durante la inspección técnica, los funcionarios detectaron condiciones de insalubridad críticas en las áreas donde se elaboraban productos de uso masivo como shampoo, jabón íntimo, cremas corporales y vaselina.

El informe de la entidad de control reveló una "ausencia total" de higiene y orden. Los técnicos encontraron equipos de producción con suciedad acumulada y corrosión, además de materias primas sin rotulación y productos terminados ya caducados. La medida cautelar de clausura se aplicó de forma inmediata para prevenir riesgos a la salud de los consumidores que adquieren estos artículos de aseo personal.

Contaminación cruzada y riesgo sanitario

Uno de los hallazgos más alarmantes para los técnicos fue la falta de segregación de actividades. El establecimiento compartía los espacios de fabricación de cosméticos y productos de higiene doméstica con el almacenamiento de alimento para animales, lo que generaba un riesgo exponencial de contaminación cruzada.

Asimismo, la infraestructura del inmueble presentaba paredes con humedad, pisos agrietados y una disposición inadecuada de desechos químicos. Arcsa señaló que los insumos y recipientes estaban en contacto directo con el suelo, sin ningún tipo de control técnico que garantizara la inocuidad de los químicos utilizados para la elaboración de los jabones y el shampoo.

Falta de capacitación y seguridad

La inspección también determinó que el personal del laboratorio no contaba con los equipos de protección adecuados ni con documentación que respaldara su capacitación en buenas prácticas de manufactura. No existían registros de trazabilidad, lo que impide conocer el origen de las materias primas o el destino de los lotes ya distribuidos en el mercado local.

Las autoridades de control instaron a la ciudadanía a verificar siempre la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) y las fechas de vencimiento antes de comprar productos de belleza o higiene. Arcsa mantendrá la vigilancia sobre este establecimiento mientras se resuelven los procesos administrativos y legales derivados de estas infracciones sanitarias graves.