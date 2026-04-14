Hallan cuchillas y plagas en panaderías de Quito tras denuncias ciudadanas

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La denuncia en redes sociales sobre una cuchilla de afeitar encontrada dentro de un pan derivó en una serie de inspecciones en panaderías del norte de Quito.

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) intervino locales en Carapungo y San Carlos, en el norte, donde encontró condiciones que van desde falta de higiene hasta riesgos directos para la salud de los consumidores.

En un comunicado, la institución detalló este 14 de abril de 2026 que se evidenció presencia de cucarachas, materias primas contaminadas con gorgojos y acumulación de grasa, suciedad y restos de alimentos. A esto se suman paredes con humedad, pintura desprendida y espacios sin ventilación ni iluminación adecuadas.

Insalubridad y riesgos para los consumidores

Y no solo eso. Los inspectores detectaron utensilios en mal estado, equipos oxidados y sin mantenimiento, así como alimentos mal almacenados y posibles focos de contaminación cruzada. También se constató que el personal no contaba con la capacitación necesaria y que los establecimientos operaban sin permisos.

Uno de los hallazgos más alarmantes fue un recipiente con aceite lleno de cucarachas muertas, además de la presencia de objetos peligrosos, como navajas de afeitar, cerca de las áreas de producción.

Ante este panorama, las autoridades procedieron a la clausura de ambos locales del norte de Quito.

En el comunicado, la Arcsa recordó a los establecimientos la importancia de cumplir con la normativa sanitaria vigente. Además, invitó a la ciudadanía a seguir reportando cualquier irregularidad sanitaria a través de la app Arcsa Móvil, disponible en Play Store y Apple Store.