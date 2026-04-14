Pedido para tratar la siniestralidad vial en Quito no pasa en el Concejo

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Los siniestros de tránsito continúan cobrando vidas en Quito. Solo en el primer trimestre de 2026 se han registrado 62 fallecidos, según detalló el concejal Wilson Merino.

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Uno de los hechos que conmocionó a la ciudad ocurrió recientemente, cuando un bus que se pasó un semáforo en rojo embistió a una motocicleta. El vehículo y sus dos ocupantes quedaron atrapados bajo la unidad. Murieron de inmediato.

En ese contexto, el edil Wilson Merino pidió un cambio en el orden del día en la sesión de este 14 de abril de 2026 en el Concejo para hablar sobre la siniestralidad vial y la comparecencia del Secretario de Movilidad y del director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El objetivo era que presenten cifras actualizadas sobre siniestralidad y detallen las acciones ejecutadas.

Sin los votos necesarios

“La ciudad no puede esperar a que ocurran más tragedias para actuar. Se necesitan medidas preventivas”, dijo el edil, quien también planteó que las operadoras de transporte que no cumplan estándares de calidad salgan del sistema.

Sin embargo, su propuesta no alcanzó los votos necesarios: obtuvo siete respaldos, cinco en contra y seis abstenciones.

Merino comparó la situación de la capital con la violencia en otras ciudades. Aseguró que, en el mismo período, hay más fallecidos por siniestros viales en Quito que víctimas por violencia común en Durán.

¿Falta de acciones de las autoridades?

El concejal cuestionó, además, el rol de las autoridades. “Hay una institucionalidad que no funciona: una Secretaría de Movilidad que no genera política pública, una AMT que no controla y buses que circulan con impunidad”, afirmó.

Señaló que en las calles son frecuentes los “correteos” entre unidades de transporte y el irrespeto a las señales de tránsito, lo que incrementa el riesgo para conductores y peatones.

Tras la negativa del Concejo, el alcalde Pabel Muñoz anunció que el tema será incluido en la próxima sesión, es decir, el 21 de abril.