Lluvias en Quito causan inundaciones y el colapso de un muro

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Las lluvias regresaron con fuerza a Quito este 14 de abril de 2026 y, en cuestión de horas, dejaron una serie de emergencias en distintos puntos de la ciudad.

Te invitamos a leer: Movilidad en Quito: Problemas en el sistema de recaudo quedan fuera del debate en el Concejo

En el norte, el sector de Monte Olivo se cubrió de hielo tras una intensa granizada. Un video difundido por el ECU 911 muestra la vía completamente blanca.

Debido al granizo, los conductores redujeron la velocidad y buscaron rutas alternas ante el riesgo en la calzada.

Viviendas inundadas en Conocoto

Otra emergencia ocurrió al oriente de Quito. En la tarde, informó el ECU 911, se reportaron viviendas inundadas en Conocoto, donde el agua comenzó a ingresar a las casas tras las fuertes precipitaciones.

También se alertó sobre el colapso de un muro en unas canchas deportivas en el sector de Santo Tomás, en el sur de la ciudad.

De acuerdo con la institución, hasta el momento se contabilizan al menos 18 llamadas de emergencia relacionadas con las lluvias.

Desde el ECU 911 se mantiene el monitoreo en tiempo real y se insiste en la precaución al conducir.