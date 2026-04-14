Ministro Jaramillo se reúne con empresarios para explicar acuerdo con EE. UU. y despejar dudas

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El ministro Luis Alberto Jaramillo participó en un encuentro con directivos de empresas binacionales y líderes del sector exportador, organizado por la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil.

Durante la jornada, el funcionario explicó en detalle el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) firmado entre Ecuador y Estados Unidos, considerado uno de los avances más relevantes en la relación económica bilateral reciente.

El evento reunió a socios del gremio, presidido por Nery Merejildo, junto a representantes del sector empresarial guayaquileño. La exposición incluyó cifras clave y fue seguida por un espacio de preguntas y respuestas. También participó Françoise Baramdyka, cónsul General Encargada de Estados Unidos en Ecuador, reflejando con ello el interés diplomático en fortalecer la cooperación entre ambos países.

Empresarios conocen detalles del acuerdo y plantean inquietudes

Jaramillo destacó que el acuerdo permitirá consolidar el acceso preferencial de productos ecuatorianos al mercado estadounidense y reiteró que el Gobierno ha mantenido encuentros previos con cámaras binacionales para socializar sus alcances.

“Esta fue una oportunidad para explicar a detalle el Acuerdo de Comercio Recíproco con EE. UU. y esclarecer dudas del sector empresarial”, señaló.

El ART beneficiará al 57% de las exportaciones no petroleras con arancel 0%, fortaleciendo la competitividad de sectores agrícolas, industriales y manufactureros.

Un acuerdo que abre oportunidades y plantea retos

El ministro subrayó que el ART va más allá de lo arancelario y constituye un marco estratégico que genera oportunidades para el empresariado ecuatoriano.

La reunión se da en medio de los cuestionamientos que han planteado ciertos sectores, respecto al alcance de los beneficios. Representantes de gremios han expresaron preocupación por la posible competencia con productos agrícolas subsidiados de Estados Unidos, así como por los ajustes normativos que implicaría la implementación del acuerdo.

El acuerdo contempla la adopción de estándares regulatorios estadounidenses en sectores como el automotriz, farmacéutico y de dispositivos médicos, así como cuotas libres de arancel para productos agrícolas como lácteos, maíz y carne de ave.