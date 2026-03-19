Banano ecuatoriano en EE. UU.: ¿bajarán los precios tras el acuerdo comercial?

Acorbanec menciona que el acuerdo fortalecerá la presencia del banano en los mercados internacionales

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Ecuador y Estados Unidos prevé la eliminación de la sobretasa arancelaria del 10 % a más de 100 productos que actualmente el país exporta a esa nación norteamericana, entre esos, el banano.

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La firma de este acuerdo se realizó el pasado 13 de marzo y acordó, para Ecuador, la eliminación de la sobretasa para el 53 % de la oferta exportable ecuatoriana no petrolera. En ella se incluyen 1.673 partidas arancelarias.

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¿Esto significa que el banano ecuatoriano que se exporta bajará de precio tras el acuerdo comercial?

La sobretasa arancelaria del 10 % fue impuesta por el Gobierno de Donald Trump el año pasado, de manera global. Antes de ese arancel adicional, el banano ecuatoriano ingresaba a Estados Unidos con 0 % de arancel y de sobretasa, ya que estaba protegido por el principio comercial de la Nación más Favorecida.

Ante la eliminación de dicha sobretasa, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), ha mencionado que dicha firma impulsará la competitividad de los productos ecuatorianos, lo que permitirá promover mayores flujos de inversión y generar empleo formal en las distintas cadenas productivas vinculadas al comercio exterior.

“Para el sector bananero, este acuerdo establece condiciones favorables para el intercambio comercial entre ambos países, generando empleo, divisas y fortaleciendo además la presencia del banano ecuatoriano en los mercados internacionales”, detalla el gremio en un documento.

¿Qué otros productos se benefician del acuerdo?

Además del banano, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, ha indicado que otros productos como plátano, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla accederán al mercado estadounidense “en condiciones más competitivas”.

A ellos se suman el cacao y el café en grano y procesados, los productos florícolas y el palmito, así como productos pesqueros y sus preparaciones.

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