Restaurantes sin celulares: esta es la nueva tendencia que devuelve el valor a la conversación

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

Te sientas a la mesa, llegan los menús y, en lugar de que todos miren sus pantallas, ocurre algo distinto: la conversación fluye. Ese es el espíritu de una tendencia que gana terreno en Estados Unidos: restaurantes y bares que promueven dejar el celular fuera de la experiencia.

Algunos locales ofrecen incentivos para quienes guardan sus dispositivos; otros van más allá y los colocan en fundas selladas durante toda la comida. La intención es clara: crear un ambiente donde las personas se conecten entre sí, sin interrupciones digitales. Esta propuesta se inscribe en un cambio más amplio en la forma de entender la tecnología, la atención y el tiempo compartido.

Por qué crece la tendencia

Diversos estudios han vinculado el uso intensivo del smartphone con una menor capacidad de concentración, debilitamiento de la memoria y menor calidad en la interacción social. A esto se suma un dato revelador: en promedio, los estadounidenses revisan su teléfono unas 144 veces al día y pasan cerca de 4,5 horas frente a la pantalla. Este hábito constante modifica la manera en que se viven momentos cotidianos como una comida o una conversación.

En este contexto, cada vez más personas buscan establecer límites y recuperar espacios de desconexión. La Generación Z impulsa con fuerza este cambio: el 63 % afirma desconectarse de manera intencional de sus dispositivos, seguida por los millennials con un 57 %. Este comportamiento influye directamente en el mercado y en las experiencias que ofrecen los negocios.

Cómo funcionan los restaurantes sin celulares

La tendencia ya se observa en al menos 11 estados, con propuestas que van desde lo informal hasta la alta cocina. Los enfoques varían, pero comparten el mismo objetivo:

Guardar el celular durante toda la comida.

Uso de fundas selladas para evitar distracciones.

Incentivos como postres gratuitos para quienes se desconectan.

Políticas de privacidad sin fotos ni publicaciones.

Así, las conversaciones se extienden, las comidas se viven con mayor atención y los momentos compartidos adquieren más significado. Sin notificaciones ni interrupciones, las personas experimentan una sensación poco habitual: estar plenamente presentes.

Expertos en gastronomía coinciden en que el uso del celular desvía la atención de la experiencia culinaria. Al eliminar esa distracción, los comensales perciben mejor los sabores, el ambiente y la compañía. Esa conexión más profunda se convierte en un valor diferencial que impulsa a muchos a repetir la experiencia.

La reflexión también se traslada al ámbito personal. No hace falta acudir a un restaurante con estas reglas para comprobarlo. Dejar el teléfono a un lado durante una comida en casa puede generar cambios inmediatos: conversaciones más fluidas, un ritmo más pausado y una mayor sensación de presencia.