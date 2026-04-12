Marcos Ribadeneira: cuando la crisis se convierte en arte y propósito

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

Desde muy joven, Marcos Ribadeneira sintió una conexión especial con el dibujo. Aún recuerdan con cariño cómo una de sus primeras ‘obras’ fue una pared de su casa. “Todos tenemos una historia”, dice, evocando también aquella exposición escolar en el Parque Centenario y los dibujos de personajes infantiles que realizaba con entusiasmo tras un viaje familiar a Disney.

Sin embargo, el arte no fue su primer camino. Estudió ingeniería comercial y economía en la Universidad de Guayaquil, se formó en marketing e incluso emprendió un negocio propio. Pero el giro llegó de forma inesperada: la empresa no prosperó y quedó con una deuda que parecía imposible de enfrentar. Fue entonces cuando volvió a mirar hacia ese talento que había quedado en pausa.

“Siempre vi el arte como un pasatiempo, nunca como una profesión”, reconoce. Hoy, en cambio, agradece esa formación académica, que le ha permitido construir su carrera con una visión estratégica.

No fue fácil. Hubo puertas cerradas y momentos de incertidumbre. Pero también certezas profundas: su fe en Dios y la convicción de que su talento tenía un propósito. “Dentro de esa adversidad, me sentí privilegiado por tener algo a qué recurrir”, confiesa.

Hoy en día, trabaja con la disciplina de un empresario y la pasión de quien ha recibido una segunda oportunidad. Además, colabora con diversas organizaciones como The Sister Cities of Houston, fortaleciendo vínculos culturales entre Guayaquil y esa ciudad estadounidense.

El punto de partida

Su primera exposición llegó en 2014, en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC). Y, como muchas de sus historias, comenzó casi por casualidad. Sin carpeta formal y solo con fotos de sus obras en el celular, logró mostrar sus aptitudes. Un mes después, ya estaba exponiendo. A partir de esa experiencia, afirma: “Es verdad que aquí no hay tantas oportunidades, pero la creatividad te impulsa a pensar distinto. Siempre hay soluciones”.

Marcos es claro al hablar del contexto artístico local: considera que en Ecuador el sistema es limitado, con pocos espacios y escaso apoyo institucional. Aun así, insiste en que el arte tiene un enorme potencial, no solo cultural, sino también económico. “Puede hacer que un turista se quede más tiempo, o que esté presente en productos cotidianos expuestos en una percha del supermercado”, explica.

El lenguaje del neopop

Su estilo se inscribe en el neopop, una evolución del pop Art, cuyo máximo referente fue Andy Warhol. “El neopop es una versión más actual. Mantiene personajes y figuras, pero con un lenguaje más irónico, con múltiples lecturas”, explica.

En sus obras, los detalles cuentan historias: desde un Elvis Presley fumando un tabaco, rodeado de estrellas, hasta la supermodelo Naomi Campbell junto a las icónicas latas de Campbell’s Soup, o la inclusión de una cabra en el retrato de Lionel Messi, en alusión a su apodo en inglés. Cada elemento tiene un significado añadido, una capa más allá de lo evidente.

Ha retratado a artistas, políticos y figuras públicas, aunque confiesa que pone especial atención en los retratos femeninos, buscando reflejar cómo cada persona desea ser vista. “Hoy es más fácil pedir varias fotos y así poder captar mejor la esencia”, comenta.

Durante la pandemia, su trabajo tomó un giro más íntimo: realizó retratos de personas fallecidas, optando por un estilo más realista. “Me adapto a lo que el cliente necesita”, dice. Trabaja principalmente con acrílico sobre lienzo, técnica que le permite mayor rapidez y versatilidad.

Nuevas búsquedas

En el último año, ha profundizado en la investigación para desarrollar una serie propia: la “greco-romana moderna”. En ella mezcla columnas clásicas, figuras mitológicas y elementos futuristas.

“Me pregunté en qué momento el ser humano comenzó a potenciar su conocimiento, y eso me llevó al período grecorromano”, explica. Su propuesta recorre visualmente más de dos mil años de evolución del pensamiento humano.

Arte que se vive

Para Marcos, una exposición no debe quedarse en lo visual. Por eso ha incorporado herramientas de realidad aumentada y efectos sensoriales en sus muestras. Algo totalmente novedoso y original.

“Quería que el espectador viva una experiencia distinta”, cuenta. Algunas de sus obras incorporan efectos visuales y sonoros que enriquecen la interacción: en unos casos, a través de aplicaciones móviles; en otros, mediante el uso de gafas 3D.

Mirar hacia el espacio

El universo es otra de sus grandes pasiones. De hecho, forma parte de la Ecuador Space Society y ha participado en iniciativas vinculadas al programa Artemis, que recientemente ha captado la atención global.

Este proyecto, impulsado por la NASA, busca retomar la exploración lunar iniciada con el histórico Programa Apolo. Ecuador se sumó a estos acuerdos como país signatario en la época del gobierno del presidente Guillermo Lasso, en una firma realizada en Washington, con la participación de Ivonne Baki, junto a Gustavo Manrique y Julio José Prado.

Marcos destaca que estos acuerdos abren oportunidades para el desarrollo tecnológico del país. “No solo se trata del espacio, sino de todo lo que puede beneficiar a sectores productivos”, afirma. Además, subraya como dato curioso que Ecuador cuenta con condiciones geográficas privilegiadas que podrían proyectarlo como un punto estratégico para futuras iniciativas espaciales.

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