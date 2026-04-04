La ingeniería secreta de la comida chatarra: así estimula tus sentidos para que comas

El sabor y la textura también se diseñan en laboratorio

Abres una bolsa de papas fritas con la idea de comer un poco y, en cuestión de minutos, la bolsa queda vacía. Esa escena resulta familiar para muchas personas. Los alimentos ultraprocesados suelen crearse con una cuidadosa ingeniería que estimula los sentidos y transforma el acto de comer en una experiencia especialmente atractiva.

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Los alimentos ultraprocesados, conocidos popularmente como comida chatarra, llegan al mercado tras largos procesos de investigación. Cada aroma, textura, color e incluso sonido se estudia para generar una experiencia sensorial intensa que invite a seguir comiendo.

El educador en salud Eric Berg, quien ha investigado ampliamente la relación entre nutrición y hábitos alimentarios, explica que estos productos se diseñan con un objetivo claro: estimular al máximo el interés del consumidor. “Los alimentos ultraprocesados están diseñados para manipular los sentidos y hacer que las personas consuman más de lo que planeaban”.

Cuando el cerebro participa en la experiencia de comer

El acto de comer involucra mucho más que el estómago. El cerebro interpreta sabores, aromas, texturas y sonidos, y esa combinación influye en la experiencia completa.

Por ejemplo, algunos snacks se disuelven rápidamente en la boca, lo que produce una sensación ligera y dinámica al comer. Esta característica favorece un ritmo de consumo más rápido y mantiene activo el interés del paladar.

Los fabricantes también buscan lo que algunos especialistas llaman el “punto de placer”: una mezcla precisa de azúcar, grasa y sal que activa distintos receptores del gusto al mismo tiempo. “La combinación de azúcar, grasa y sal crea un punto de placer que hace difícil detenerse”, señala Berg al explicar el atractivo de muchos alimentos ultraprocesados.

Las porciones también influyen en la percepción del consumo. Con el paso del tiempo, los tamaños de las raciones han crecido y el diseño de los envases refuerza la sensación de comodidad y practicidad al comer.

Estrategias que hacen más atractivos los alimentos ultraprocesados

Sabores intensificados: ingredientes y aromas que enriquecen el perfil gustativo.

Texturas cuidadosamente diseñadas: desde el crujido de ciertos snacks hasta la suavidad de algunos postres.

Colores brillantes: tonalidades llamativas que captan la atención visual.

Aromas atractivos: fragancias que despiertan el apetito desde el primer momento.

Sonidos característicos: el “crunch” de algunos alimentos forma parte de la experiencia sensorial.

Capas de sabor: combinaciones que mantienen activo el interés del paladar.

Conexiones emocionales: sabores que evocan recuerdos agradables.

Además, diversos aditivos ayudan a conservar la textura, la apariencia y la estabilidad del producto durante más tiempo, lo que facilita su presencia en el mercado.

Comer con mayor conciencia

Comprender cómo se desarrollan estos alimentos permite observar con más claridad la relación entre el cerebro, los sentidos y el apetito.

Muchas personas encuentran beneficios en prestar atención a las señales del cuerpo, disfrutar los alimentos con calma y equilibrar la dieta con productos frescos y naturales.

El conocimiento sobre cómo funciona la industria alimentaria aporta una herramienta valiosa para tomar decisiones informadas. Así, cada persona puede elegir con mayor claridad qué alimentos incluir en su día a día y cómo disfrutar la comida con equilibrio.

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