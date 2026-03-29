Flats 2026: los zapatos planos que redefinen la elegancia esta temporada

Entre comodidad y carácter, estos diseños demuestran que la sofisticación también puede comenzar desde los pies

La moda no vive solo en vestidos, blazers o accesorios. También habita en los detalles que sostienen cada paso. Un buen par de zapatos puede cambiar la forma en que se percibe un atuendo completo. Aporta carácter, equilibra un conjunto simple y revela algo del estilo personal de quien lo lleva.

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En 2026, los flats toman protagonismo con una premisa clara: los tacones no son indispensables para transmitir elegancia. Los diseños de esta temporada combinan comodidad con intención estética. El resultado muestra zapatos planos que hablan por sí mismos.

Flats con actitud

Las ballerinas clásicas adoptan un giro contemporáneo con tachas metálicas, hebillas y pequeños detalles en metal. Un modelo en tono caramelo, con acabado tipo cuero y tachas distribuidas en la parte superior, logra un equilibrio entre sofisticación y rebeldía. Su estructura ligera favorece el uso diario, mientras el diseño aporta fuerza visual a looks simples. La moda necesita contraste para mantenerse interesante.

Ballet flats románticos de malla

La malla introduce transparencia sutil y una estética delicada. Este diseño estiliza el pie gracias a su punta fina y aporta frescura sin perder elegancia. Funciona con vestidos largos o con jeans y blusas ligeras. La propuesta refleja una tendencia presente en pasarelas: minimalismo con un toque femenino muy cuidado.

El zapato ahora se convierte en un punto focal del look Andrés Jurado

Mary Janes modernas

Las Mary Janes regresan con una versión más audaz. La punta estilizada alarga visualmente el pie, mientras las tachas metálicas aportan carácter. Las dobles tiras sobre el empeine ofrecen sujeción y estilo. En tonos neutros, estos flats elevan desde un conjunto con jeans hasta un atuendo más pulido.

Mules y slip-ons planos

Este tipo de calzado encuentra su atractivo en el equilibrio entre comodidad y diseño. El corte destalonado alarga la silueta y ofrece un aire relajado. Un modelo en denim, por ejemplo, combina con propuestas boho chic y con estilismos urbanos que buscan naturalidad.

Flats con diseño y personalidad dominan las tendencias de calzado en 2026 Andrés Jurado

Mocasines minimalistas y con textura

Los mocasines lideran muchas de las búsquedas de moda para 2026. Mantienen una inspiración británica clásica, aunque incorporan materiales y acabados más expresivos. Aparecen en charol, piel grabada, efecto cocodrilo o animal print. También destacan colores inesperados como rojo intenso o amarillo mantequilla. El resultado combina elegancia sencilla con personalidad.

Colores de la temporada

Rojo intenso.

Negro clásico.

Nude limpio.

Verde, plateado y tonos vibrantes.

Lo que define a los flats en 2026

Comodidad real.

Diseño con intención.

Mezcla de contrastes: romántico y audaz.

Minimalismo que convive con detalles protagonistas.

Una verdad incómoda

No todos los flats ofrecen verdadera comodidad. Algunos modelos mantienen estructuras rígidas que generan molestias. Un buen diseño necesita plantilla adecuada, soporte y forma equilibrada. Sin estos elementos, el estilo pierde sentido.

La elección elegante

Durante mucho tiempo, los flats representaron la opción práctica frente al tacón. En 2026 la narrativa cambia. Hoy se convierten en una elección consciente de estilo.

Cuando el diseño es acertado, el resultado transmite elegancia natural. Sin esfuerzo, sin exageraciones y con la seguridad de que el estilo también comienza desde los pies.

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