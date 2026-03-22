Humillación pública: el daño silencioso que marca la dignidad humana

Heridas invisibles que se alojan en la identidad más profunda de nuestro ser y transforman la manera de vivir y vincularnos

En medio del paro nacional de 2025 el país atravesó un escenario de fuertes tensiones políticas y sociales. En ese contexto, también se registró un hecho que tocó fibras profundas: la denuncia de jóvenes indígenas kichwas a quienes, presuntamente, militares les cortaron sus trenzas por la fuerza. Para organizaciones como la CONAIE, este acto constituye una herida simbólica y una forma de humillación pública, al atentar contra la identidad cultural, espiritual y colectiva de un pueblo.

Activa tus hormonas de la felicidad: hábitos diarios para mejorar tu salud mental Leer más

Cuando la dignidad se expone y se hiere frente a otros, el impacto no se queda en el momento. Se instala en la memoria, en el cuerpo, en la forma en que una persona vuelve a mirarse. La humillación pública, como la vivida en ese contexto, tiene un peso aún mayor porque despoja a la persona de algo esencial: su lugar en la comunidad.

Esta forma de violencia se manifiesta en escenarios cotidianos, más allá del conflicto social. Se reproduce de manera silenciosa en espacios como el trabajo, la familia o los estudios. Es ahí donde la humillación laboral se vuelve especialmente dolorosa, porque ocurre en entornos donde se debería encontrar seguridad, respeto y reconocimiento.

La psicóloga Claudia Abad lo explica con claridad y sin rodeos: “Humillar a otra persona en contextos cotidianos habla mucho de lo normalizada que tiene esta práctica quien la ejerce”. Y añade que este comportamiento responde a una combinación de factores: “rasgos de personalidad complejos, necesidad de demostrar poder, baja autoestima, escasa inteligencia emocional y un mal manejo de la ira y la frustración”.

En el fondo, la humillación tiene una raíz común: el poder. “La humillación siempre tiene que ver con el poder. Es la necesidad que encuentra una persona en atacar la dignidad de otro para, desde ahí, engrandecerse”, afirma Abad. Sin embargo, lo que parece control es, en realidad, fragilidad. “Es una falsa manera de creer que se ejerce poder o control. Lo que demuestra es una forma torpe y desesperada de establecer jerarquía”.

Lo más duro es que la humillación busca algo muy específico: provocar vergüenza. Y la vergüenza, como emoción social, es devastadora. “Ataca el sentido de dignidad y pertenencia”, explica la especialista. Por eso, muchas personas que la sufren de manera repetida terminan dudando de sí mismas, aislándose o incluso perdiendo su rendimiento en el trabajo o en los estudios.

El impacto invisible en quien la sufre

El impacto psicológico es profundo. “Una exposición constante a acciones que atentan contra la dignidad va mermando la autoestima y dejando heridas en el mundo emocional”, señala Abad. Las consecuencias pueden ir desde ansiedad social hasta depresión o conflictos de identidad. Es una erosión lenta, pero profunda.

También hay un dato incómodo: quienes humillan, muchas veces, aprendieron esa forma de relacionarse. “Puede ser consecuencia de haber crecido en entornos donde humillar era algo naturalizado o haber sido víctima de esta práctica”, dice. Sin embargo, no es una regla absoluta. A veces, también responde a rasgos propios de la personalidad.

Frente a esto, la pregunta inevitable es cómo romper ese ciclo. Porque callar no lo detiene, pero confrontarlo tampoco es sencillo.

La psicóloga lo resume en una idea esencial: “Lo más importante es romper esa dinámica donde uno domina y el otro es reducido”. Y para lograrlo, propone algo que parece simple, pero que requiere práctica: comunicación asertiva y regulación emocional.

Porque al final, la verdadera fuerza no está en imponerse sobre otros, sino en sostener la dignidad propia, incluso en medio de la adversidad. Y en recordar, como sociedad, que ninguna forma de progreso puede construirse sobre la humillación del otro.

Lo que revela este comportamiento

Normalización de la violencia en entornos cotidianos.

Necesidad de imponer jerarquía o poder.

Baja autoestima y carencias emocionales.

Falta de empatía e inteligencia emocional.

Estrategias para poner límites

Nombrar lo que ocurre: reconocer la situación como humillación y dejar claro que no es aceptable.

Responder con calma y firmeza: un tono sereno y seguro transmite control y evita escalar el conflicto.

Establecer límites claros: definir qué conductas no se van a tolerar y sostener esa postura.

Buscar apoyo en el entorno: compartir lo que sucede en el ámbito laboral o educativo ayuda a desarticular estas dinámicas de poder.

Fortalecer la autoestima: trabajar en la autoconfianza brinda herramientas emocionales para enfrentar este tipo de agresiones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!