Aucas vence y profundiza la crisis de Emelec

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Aucas superó 2-0 a Emelec por la octava fecha de la LigaPro 2026 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito y profundizó la crisis de los Millonarios, que al momento se encuentran en la penúltima posición.

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Los Azules empezaron de la peor forma. Al minuto seis fue expulsado el mediocentro uruguayo Gonzalo Nápoli, quien propinó una plancha en la espalda del volante argentino Agostino Spina.

La inferioridad numérica complicó de entrada el planteamiento del entrenador visitante Vicente Sánchez; sin embargo, tampoco fue aprovechada por los locales, dirigidos por Norberto Araujo, y la primera parte terminó igualada 0-0.

El entrenador de Aucas, Norberto Araujo, mandó al campo a Ayrton Preciado en el segundo tiempo para generar mayor peligro sobre el arco visitante.KARINA DEFAS / EXPRESO

Segundo tiempo

Para la segunda mitad, el entrenador de Aucas mandó al campo a Ayrton Preciado y a Robiño Quiñónez, para tratar de cambiar la imagen ofensiva de su escuadra. La respuesta de Sánchez fue poner a los ofensivos Miller Bolaños y Luca Klimowicz.

La inclusión del mundialista fue un revulsivo para los orientales que hicieron figura al portero Pedro Ortiz. Sin embargo, el experimentado portero no pudo hacer nada ante el remate de Quiñónez en el minuto 72 para poner el 1-0.

El segundo gol, que liquidó el compromiso, fue obra del boliviano Bruno Miranda en el minuto 80, con un disparo desde fuera del área.

En la novena jornada, Emelec recibirá en el estadio George Capwell a Guayaquil City, partido programado para el 19 de abril. Entretanto, Aucas visitará a Leones del Norte en la ciudad de Ibarra.

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