Titi Aguilar: El cardenal Luis Gerardo Cabrera bautizó a su hija

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Una fecha cargada de emoción fue la que vivió la comunicadora Titi Aguilar con el bautizo de su hija Victoria. La ceremonia fue oficiada por el cardenal, Luis Gerardo Cabrera, en un ambiente íntimo y familiar.

La pequeña, fruto de su relación con Efrén Monteverde, tiene cinco meses y medio. Los padrinos fueron sus hermanos, Jorge Andrés Aguilar y María Fernanda Aguilar, junto a su cuñado Esteban Monteverde.

La comunicadora es madre de otro niño (Matheo) de cuatro años.

Tras la pandemia se casaron

Cabe recordar que la pareja selló su unión civil en octubre de 2020, en una ceremonia presidida por la entonces alcaldesa de la urbe, Cynthia Viteri. Un año después dieron el ‘sí’ ante la iglesia, nuevamente con una misa oficiada por al arzobispo de Guayaquil

El bautismo católico es el primero de los tres sacramentos de iniciación cristiana, instituido por Jesús para borrar el pecado original.