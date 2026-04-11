Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El espacio Buenos muchachos, que emite TC, se recordó a Efraín Ruales. Ahí también apareció Carlos Alberto Vicente mediante el uso de inteligencia artificial. Ambos presentadores, de distintas generaciones, fallecieron.

La madre de Efraín, Narcisa de Ruales, y su hermano Pablo se manifestaron en contra. Él señaló que volvió a pecar de ingenuo: “Pensé que podía volver a confiar en la gente y que, al momento de decir no, se iba a respetar. Expresé los sentimientos de la familia, lo difícil que es todavía manejar el tema cuando involucran a mi hermano y su imagen. Les pedí tiempo y paciencia para hablar con mi mamá, para explicarle la intención; pensé que era una buena intención. Como familia tenemos miedo cuando se toca este tema. Nunca dimos la autorización y lo estábamos conversando. A mi mamá no le gustaba la idea. Ojalá nunca les pase algo así con un familiar fallecido”.

La progenitora del presentador se sintió afectada al ver el video en el que aparece su hijo. Indicó que ya habían manifestado su negativa: “Hablamos con Pablo y dije que no quería. Dijimos que no, y es no. Me duele ver a mi hijo. Tengan piedad”.

Gente del medio opina...

Sobre el tema, Alejandro Varas, consultor en Protección de Datos Personales y especialista en redes, explicó que la familia está en su derecho de proteger la imagen de Efraín ante usos no autorizados o malintencionados. Señaló que, según lo expresado por el hermano, el programa solicitó autorización, pero, mientras el tema aún estaba en conversación, se utilizó la imagen. Añadió que desconoce si esta está registrada o protegida legalmente para impedir su uso comercial, y que pocas figuras del entretenimiento conocen cómo aplicar la propiedad intelectual en sus creaciones.

El comunicador Christian Albán, de Calientitos TV, opinó: “No es un tributo, es una profanación digital que deja claro que, para algunos, el respeto a los muertos es secundario frente al espectáculo. Mi apoyo para la familia. El dolor de una madre debe respetarse”.

Por su parte, el presentador Henry Bustamante, quien compartió con Efraín en En contacto, indicó que siempre solicita autorización a la familia antes de realizar contenidos en su memoria: “Cada vez que he hecho un reportaje dedicado a Efraín, acudo a Pablo y a Nachita para pedirles aprobación y explicarles el motivo del homenaje. En todas las ocasiones he recibido su permiso. Lo hago por respeto, tanto por Efraín, con quien compartí 10 años, como por su familia. Entiendo su malestar; no los haría pasar por algo así”.

Existen temas especialmente sensibles, como los que involucran a menores de edad, enfermedades o el fallecimiento de una persona. La pérdida no se supera; se aprende a convivir con la ausencia, más aún cuando se trata de un hijo.

A propósito de este caso, también se debería cuestionar que su expareja, Alejandra Jaramillo, quien reside en Estados Unidos, lo mencione con frecuencia en entrevistas y espacios, incluido el reciente reality en el que participó, ¿Apostarías por mí?, lo que, para algunos, implica reabrir