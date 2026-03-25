Nino Touma se queda con el show y Gabriela Pazmiño trata de evitar la farándula

Intrusos en las redes continúa en Noticias de la mañana y suenan nombres para acompañar al diseñador en pantalla

Nino Touma volvió al ruedo en Intrusos en las redes, un segmento de farándula y moda dentro de Noticias de la mañana, de RTS. La propuesta apuesta por temas en tendencia digital, con un enfoque ligado al entretenimiento, tanto de figuras nacionales como internacionales.

En su debut apareció junto a Gabriela Pazmiño, pero su participación será breve. La presentadora dejó claro que su esposo, Dalo, no estaba de acuerdo con que incursionara en la farándula, al considerar que está en otro nivel y que ese tipo de contenido no va con su perfil.

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Aunque el canal respeta su decisión, eso no significa el fin del segmento. Intrusos en las redes sigue en pantalla y, de hecho, ya se analizan varias opciones para acompañar a Nino.

Además ella se ausenta con mucha frecuencia de la revista mañanera. En televisión, el show debe continuar.

"Me siento bendecido"

“Estoy en este segmento, pero en realidad soy parte del equipo del programa. Me tratan bien, es divertido. En mi espacio estaré con algún acompañante que decidan en el canal. Estoy agradecido, tenemos buena sintonía y estamos entre los mejores matinales. Me siento bendecido de que las doñitas y amas de casa me reciban con cariño”, comentó.

Antes de este regreso, el diseñador también estuvo en Calientitos TV, junto a Santiago Castro y su equipo.

El nombre del segmento no es casual. Hace referencia a Intrusos, el programa de RTS que se estrenó en 2018 con Marián Sabaté y Oswaldo Segura como moderadores, y que contó con panelistas como Édisson Guerrero, William Jaramillo, Farandulero Luis, Bratt Murgueitio, Ninoska Zambrano, La Gringa y Connie Garcés.

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