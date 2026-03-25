Alejandra Guzmán sufre caída por accidente doméstico

La cantante se tropezó con su perro y se golpeó las caderas; su padre confirmó que no es de gravedad

La cantante Alejandra Guzmán, de 58 años, sufrió recientemente una caída que afectó su estado de salud. Su padre, Enrique Guzmán, confirmó lo ocurrido y explicó que se trató de un accidente doméstico: “Se tropezó con el perro, se le atravesó y se cayó; se golpeó las caderas”.

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Tras el incidente, la intérprete presentó una lesión en caderas y molestias en un nervio. Sin embargo, aclaró que no se trata de una situación grave. No requirió hospitalización y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

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El tratamiento recomendado consiste en reposo y masajes para aliviar la zona afectada. Además, Enrique Guzmán señaló que mantiene comunicación constante con su hija y que su evolución es favorable.

Con osteoporosis

A inicios de este año, Alejandra Guzmán reveló que fue diagnosticada con osteoporosis en 2025, lo que la obligó a pausar su carrera para someterse a una cirugía urgente. La enfermedad comprometía su movilidad, por lo que los médicos reconstruyeron su columna vertebral.

En ese momento, la cantante confesó que llevaba varios meses entre intervenciones quirúrgicas; la más reciente se realizó el 18 de diciembre.

De gira

Por ahora, todo indica que ella podrá retomar sus compromisos sin mayores complicaciones, incluida su nueva gira titulada Los que nos quedamos, con la que visitará Tijuana, Querétaro, Veracruz, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, entre otros lugares.

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