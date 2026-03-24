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Camilo
El cantante debutó en el 2008, tras ganar el concurso Factor Xs Colombia en el año 2007Instagram @camilo

Camilo vuelve a Ecuador: Quito y Cuenca se suman a su Worldwide Tour 2026

En su nueva gira, el artista interpretará temas de su nuevo álbum, el quinto de su carrera

  • Cristina Carranza Solis

El cantante colombiano Camilo confirmó que Ecuador será parte de su esperado Camilo Worldwide Tour 2026, con dos conciertos en diciembre que prometen reunir a miles de fans que anhelan corear los éxitos musicales del artista en vivo.

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UNA GIRA QUE RECORRERÁ EL MUNDO

El tour, anunciado la noche del 23 de marzo mediante el instagram del artista, llevará al cantante por más de 15 países en América y Europa, consolidando una de las etapas más prometedoras de su carrera. La gira arrancará en junio en Europa, con presentaciones en ciudades como Tenerife, Londres, París, Berlín y Ámsterdam.

Tras su paso por el continente europeo, el recorrido continuará en México, Estados Unidos y el Caribe, antes de aterrizar en Sudamérica en los últimos meses del año.

Con seis premios Latin Grammy y millones de reproducciones en plataformas digitales, Camilo se ha catapultado como una de las figuras más influyentes del pop latino actual.

ECUADOR EN EL MAPA DE “LA TRIBU”

Los fans ecuatorianos ya tienen fecha para el reencuentro. Camilo se presentará el 4 de diciembre en Quito y el 5 de diciembre en Cuenca, como parte del tramo final de su gira internacional.

Estas dos paradas forman parte de un cierre que incluirá países como Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, antes de finalizar en Bogotá, Colombia, en diciembre.

NUEVA MÚSICA Y GRANDES ÉXITOS

Además de interpretar éxitos como Tutu, Vida de rico o Índigo, el artista adelantó que su gira incluirá canciones inéditas de su próximo álbum.

Este nuevo disco, el quinto de su carrera, se encuentra en proceso y será presentado parcialmente durante el tour, lo que convierte cada concierto en una experiencia exclusiva para sus seguidores.

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