Si Irán alcanza capacidad nuclear, la disuasión dejará de ser un sistema de seguridad. La paz o la guerra serán una simple apuesta.Canva

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Hay momentos en que la ambigüedad deja de ser una estrategia y se convierte en un lujo que ya no se puede pagar. Lo que ocurre hoy entre Estados Unidos, Israel e Irán es uno de esos momentos. Y reconocerlo no es alarmismo. Es honestidad.

Las negociaciones recientes no fracasaron por diferencias de matiz ni por orgullo diplomático. Fracasaron por una razón concreta: Irán se negó a comprometerse, de forma verificable, a abandonar su capacidad de desarrollar un arma nuclear. Ese punto, aparentemente técnico, lo cambia todo.

Por años, el mundo cerró los ojos al avance nuclear de Irán

Durante años, el mundo se acomodó en una zona gris conveniente. Se sabía que Teherán avanzaba, pero se asumía que había tiempo. Hoy ese margen se ha encogido de forma incómoda. Irán conserva reservas significativas de uranio enriquecido y una capacidad técnica que ni los ataques directos a sus instalaciones han logrado desmantelar. Solo ralentizar. La diferencia no es semántica.

Israel no ha sido ambiguo: considera el programa iraní una amenaza existencial. En una región donde ya existen capacidades nucleares no declaradas y rivalidades profundas, permitir que Irán cruce ese umbral no estabilizaría nada. Abriría la puerta a una carrera nuclear regional que nadie podría controlar.

Frenar la capacidad nuclear iraní es una necesidad

Frenar ese programa no es un capricho ideológico ni una concesión a Tel Aviv. Es una necesidad estratégica global. Porque una vez que un régimen hostil alcanza capacidad nuclear, la disuasión deja de ser un sistema de seguridad y se convierte en una apuesta.

No actuar también tiene un precio. Y ese precio, en este caso, puede ser irreversible.

Si la única alternativa a la presión sostenida es aceptar un Irán nuclear, la comunidad internacional no estará eligiendo la paz. Estará eligiendo un conflicto posterior, más peligroso, con menos opciones encima de la mesa.

Esa es la verdadera línea roja. No la que se traza en los mapas, sino la que se cruza sin darse cuenta, mientras se negocia.