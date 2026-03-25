Pablo Alborán KM0: Así cantó y encantó a Guayaquil

Entre el sofocante calor y la emoción se vivió el concierto del español en el Coliseo Voltaire Paladines Polo

Con sus magníficos movimientos el cantante y actor español, deslumbró a los guayaquileños el pasado 21 de marzo

Eran las 19:00 del 21 de marzo y la temperatura de Guayaquil se sentía con intensidad. El calor en el Coliseo Voltaire Paladines Polo resultaba sofocante. Abanicos, agua, margaritas y cervezas ofrecían un breve alivio a los asistentes. A pesar del sudor y la falta de aire, la gente permanecía en su lugar. El público sabía que era una noche especial: su reencuentro con el cantante y actor español Pablo Alborán, y estaban dispuestos a resistirlo todo por verlo en el escenario.

Parecía como si se hubiera establecido un código de vestimenta. Adultos, jóvenes y niños utilizaron en su mayoría rojo y blanco, los colores de su nuevo álbum y de la gira que lleva el mismo nombre. La combinación dominó camisetas, camisas, blusas, pantalones, cintillos y accesorios, y creó una identidad compartida entre los fanáticos.

La expectativa crecía, hasta que a las 19:18, el coliseo se inundó de gritos. Minutos después, el público recibió anillos LED, varitas luminosas y estrellas diseñadas para momentos específicos del show. No era un simple concierto. Cada detalle tenía un propósito: convertir la velada en una experiencia visual impactante para el artista y sus seguidores.

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El cantante demostró su amor a los guayaquileños

A las 19:30, las luces del coliseo se apagaron, los flashes de los celulares se encendieron y el escenario cobró vida. En la pantalla principal apareció una carretera en blanco y negro. Y el rojo de las luces LED invadió el espacio.

El nombre KM0 brilló y, segundos después, el español hizo su aparición, vestido con camiseta y cinturón negro, y pantalón beige. Abrió el espectáculo con Clickbait, tema estrenado en 2025. Desde ese momento, su energía marcó la noche. Sin bailarines, dominó el escenario con movimientos intensos y una presencia magnética.

“Gracias por estar esta noche aquí, voy a dejarme la garganta y el alma por todos vosotros”, prometió el cantante en uno de los primeros momentos del concierto. Y cumplió. El repertorio avanzó entre coros masivos y momentos de algarabía. Canciones como Perfectos imperfectos, Algo de mí y Tabú mantuvieron la energía en lo alto, mientras que A mis 36 en versión acústica al piano silenció el recinto por completo.

Pero no todo fue perfecto. Durante su interpretación de Deshidratándome, el sonido falló. “Cámbiame el micrófono, este público no se merece esto”, dijo. Y el show se detuvo durante dos minutos. Lejos de generar incomodidad, la audiencia respondió con apoyo total y coreó su nombre mientras el inconveniente se resolvía.

El público lo recibió con los brazos abiertos Francisco Flores//EXPRESO

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LA CERCANÍA CON SUS FANÁTICOS



Durante la velada también hubo espacio para la cercanía. Alborán invitó al escenario a una familia de cuatro integrantes y conectó especialmente con el hijo mayor, con quien compartió abrazos y fragmentos de ¿Dónde está el amor?.

La escena provocó sonrisas y aportó un tono humano al espectáculo. Pero si hubo un instante en el que todo pareció detenerse y los planetas se alinearon fue con Saturno. El escenario se transformó en un universo visual, con un planeta proyectado a contraluz que delineaba la silueta del artista, quien inició la interpretación con los brazos abiertos.

“Fue un momento mágico, como de otro mundo”, comentó Anyelina Gómez, de 22 años, quien viajó desde Milagro para asistir. Para ella, el tema representa su lucha personal por cumplir su sueño de estudiar medicina. Dylan Cruz, de 24 años y estudiante de Marketing, también destacó ese instante como el más impactante de la noche, junto a KM0, y resaltó la organización y la energía del espectáculo.

Los temas del artista fueron coreados con entusiamos por los asistentes Francisco Flores // Expreso

Pasos de cero, Solamente tú, Copiloto y La vida que nos espera formaron parte del repertorio. Casi al cierre, un video con imágenes de la infancia del artista reforzó el tono emocional mientras interpretaba KM0.

El show concluyó alrededor de las 21:24, pero el público no estaba listo para despedirse. Los gritos pedían una canción más, hasta que la música se detuvo y dejó claro que el cantante ya había abandonado el escenario. Como lo había prometido el día anterior en la entrevista con EXPRESIONES, Alborán dejó su alma en el escenario.

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