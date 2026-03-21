Pablo Alborán conquista el escenario guayaquileño con su gira ‘KM0’

El tour “KM0”, anunciado en 2025, proyecta su recorrido internacional hasta 2027, con Perú como próximo destino

Entre gritos, luces y una conexión inexplicable con el público, el cantante y actor español, Pablo Alborán, se presentó la noche de este 21 de marzo en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil, como parte de su gira internacional “KM0”, generando la emoción de cientos de fanáticos que corearon cada una de sus canciones.

El repertorio inició alrededor de las 19:30 de la noche, en un ambiente caluroso por la temperatura de la Perla del Pacífico. El inicio del show estuvo marcado por la expectativa del público, que no dejó de vibrar desde los primeros minutos. Vestido con camiseta negra y pantalón beige el artista apareció en el escenario acompañado por varios instrumentos musicales y una intensa luz roja.

Un show lleno de momentos especiales

Uno de los momentos más destacados de la velada se vivió cuando el artista subió al escenario a una familia de cuatro integrantes, reforzando la cercanía que mantiene con su público. Además, dedicó palabras a sus seguidores guayaquileños agradeciendo por su cariño, el público respondió con aplausos y algarabía.

Con carteles asistieron sus fans al concierto. Francisco Flores

En el espectáculo, catalogado por sus fanáticos como un sueño , también se corearon temas como KM0, Algo de mí y Perfectos Imperfectos, canciones de su más reciente álbum que lleva el nombre de la gira y que combina baladas con estilos folk, merengue y salsa.

El artista también interpretó varios de sus éxitos más reconocidos como Saturno, Pasos de Acero, Solamente tú, entre otros.

Este recorrido musical del cantante generó emoción en los asistentes y mantuvo en alto la energía del coliseo, confirmando la conexión del español con sus seguidores ecuatorianos.

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