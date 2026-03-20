Flores amarillas: la tradición viral que vuelve cada 21 de marzo y 21 de septiembre

Cada 21 de marzo y 21 de septiembre, las redes sociales se llenan de fotos y videos de personas regalando flores amarillas. La práctica, que se ha vuelto tendencia en los últimos años, coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el sur, respectivamente, y se ha instalado como una forma simbólica de expresar afecto.

El origen de esta costumbre se vincula con la telenovela argentina Floricienta, emitida en la década del 2000. En la historia, el personaje principal soñaba con recibir flores amarillas como señal de amor verdadero, una idea que con el tiempo fue retomada por nuevas generaciones.

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Con el auge de plataformas como TikTok e Instagram, la tradición se viralizó a nivel global. Usuarios comparten gestos románticos, sorpresas entre amigos o familiares, y hasta propuestas creativas para mantener viva esta tendencia.

Más allá del vínculo romántico, el significado se ha ampliado. Hoy, regalar flores amarillas también representa amistad, gratitud o simplemente un detalle simbólico para alguien especial, sin necesidad de una relación sentimental de por medio.

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Flores amarillas: Regalarlas se han vuelto popular en Ecuador

En países de América Latina, incluida Ecuador, la tradición ha ganado fuerza en los últimos años. Floristerías reportan un incremento en la demanda de girasoles y otras flores de tonos amarillos en estas fechas, impulsado principalmente por el impacto de las redes sociales.

Sin embargo, también han surgido críticas que cuestionan la presión social por participar en la tendencia. Algunos usuarios señalan que la práctica puede generar expectativas o incomodidades, especialmente cuando se asocia exclusivamente con relaciones de pareja.

Pese a ello, la costumbre sigue creciendo y cada año suma más adeptos. En Guayaquil y otras ciudades de Ecuador, durante esta semana ha aumentado la presencia de vendedores de flores amarillas en las calles, y para este sábado 21 de marzo se espera un repunte en la demanda, impulsado por quienes buscan sumarse a esta tendencia viral.

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