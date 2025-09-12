Flores amarillas: la tradición del 21 de septiembre y dónde conseguirlas en Guayaquil

El 21 de septiembre se regalan flores amarillas como símbolo de amor, esperanza y nuevos comienzos

Cada 21 de septiembre y 21 de marzo, las flores amarillas se convierten en símbolo de amor y esperanza.

Como ya es costumbre el 21 de septiembre, las redes sociales y las calles se llenan de flores amarillas. Lo que comenzó con una escena romántica en la serie argentina Floricienta años atrás se ha convertido en una costumbre viral que cruza generaciones y fronteras. En Ecuador, especialmente en Guayaquil, esta fecha se vive con entusiasmo, como un gesto simbólico de afecto, renovación y buenos deseos.

Pese a que no es una festividad oficial, el acto de regalar flores amarillas se ha instalado en la cultura popular como una forma de celebrar el inicio de la primavera en el hemisferio sur, transmitir energía positiva y compartir momentos especiales con seres queridos.

¿Cuándo se celebra?

La tradición de regalar flores amarillas se celebra dos veces al año, coincidiendo con el inicio de la primavera en distintos hemisferios. En el hemisferio norte, la fecha clave es el 21 de marzo, mientras que en el hemisferio sur incluido Ecuador se celebra cada 21 de septiembre. En ambas ocasiones, el gesto simboliza el renacer, la esperanza y los nuevos comienzos.

¿Qué significa regalar flores amarillas?

Las flores amarillas, especialmente girasoles, tulipanes y rosas, representan nuevos comienzos, alegría, amistad sincera, amor verdadero y energía positiva. Aunque la costumbre no forma parte de un calendario oficial, se ha instalado en la cultura popular como una expresión emocional que conecta generaciones.

El regalar estas flores se ha popularizado gracias a plataformas como TikTok e Instagram, donde millones de usuarios comparten fotos, videos y mensajes con ramos amarillos, acompañados de la canción “Flores Amarillas” de Floricienta, que refuerza el mensaje romántico y esperanzador.

¿Dónde comprar flores amarillas en Guayaquil?

En Guayaquil, los mercados y florerías se llenan de girasoles y rosas amarillas cada septiembre. CANVA

En Guayaquil, varios puntos florales se preparan con anticipación para esta fecha. Entre los más recomendados:

Suriflowers

Página web oficial

Guayaquil:

Urdesa Av. del Rotarismo

San Marino Shopping

Quito:

Portugal E10-276 y Catalina Aldaz

La Floreria

Página web oficial

Supercines, frente a San Marino

Riocentro Entre Ríos

Riocentro El Dorado

Riocentro Ceibos

Plaza Tía La Joya

Violeta Flower Shop

Página web oficial

Driving Range Golf Club, 6620 Km 6,5 Via Samborondon

Pedidos por whatsapp: +593 99 480 1169

Mercado de las flores Guayaquil

Av. Julián Coronel y Machala

¿A quién se le regalan flores amarillas?

Aunque la tradición nació con por algo romántico, hoy se ha ampliado a todo tipo de vínculos y regalar lores amarillas a:

Parejas, como símbolo de amor y compromiso

Amigos, para celebrar la lealtad y la alegría compartida

Familiares, como gesto de gratitud y afecto

Uno mismo, como acto de autocuidado y renovación emocional

Las flores amarillas se han convertido en una tradición que refleja esperanza, amor y nuevos comienzos. En Guayaquil, la tradición se vive con entusiasmo y creatividad. No importa si es marzo o septiembre, lo que vale es el detalle, el color, la intención.

