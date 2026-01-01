Joel Ordóñez llega al Liverpool y tendrá un contrato millonario en Inglaterra

El ecuatoriano da el salto grande de su carrera, con un contrato millonario y el respaldo total de la dirigencia de los Reds

Liverpool a una firma de cerrar una operación estratégica con sello sudamericano. El ecuatoriano Joel Ordóñez se encuentra a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de los Reds, tras una disputa directa con Chelsea y el interés paralelo del Inter de Italia. Finalmente, el proyecto deportivo de Anfield Road inclinó la balanza.

El zaguero, procedente del Club Brujas, ha sido seguido de cerca por varios gigantes europeos gracias a su regularidad, solvencia defensiva y crecimiento sostenido. En Liverpool consideran que Ordóñez encaja en el nuevo perfil del club: juventud, potencia y margen de revalorización en la Premier League, el torneo más exigente del mundo.

Joel Ordóñez, zaguero central del club Brujas que busca nuevos rumbos en Europa. cortesia

Ordóñez un jugador que ha trabajado en silencio

El salto a Inglaterra también representa un giro económico significativo en la carrera del ecuatoriano. Su salario lo colocará entre los futbolistas tricolores mejor pagados en Europa. Mientras Mohamed Salah encabeza la nómina del club con ingresos cercanos a los dos millones de dólares mensuales, otros jugadores jóvenes como Szoboszlai, Frimpong o Chiesa perciben cifras que oscilan entre los 506.000 y 800.000 dólares anuales.

En ese contexto, Ordóñez podría firmar por alrededor de siete millones de dólares al año, sin contar bonos por rendimiento e ingresos comerciales.

Fuentes cercanas a la negociación señalan que Michael Edwards ya fue designado como el enlace oficial del Liverpool para cerrar el acuerdo con el Brujas. Los términos principales estarían consensuados, a falta de detalles finales y exámenes médicos.

Así, Joel Ordóñez se prepara para dejar Bélgica y aterrizar en la élite del fútbol europeo. Un nuevo ecuatoriano en la Premier League, otro capítulo que se abre para una generación que ya no pide permiso.

