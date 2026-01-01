LigaPro: ¿Quiénes fueron los mejores en la cancha de la temporada 2025?

Claudio Spinelli (c) fue el goleador del Independiente del Valle campeón de la LigaPro 2025.

Pedro Ortiz, arquero con paradas de supervivencia en momentos de dificultad. Paradas ganadoras. Facilidad técnica con las manos y pies. Constante en el achique, potencia física y reflejos veloces. Cuando descuelga remates violentos de todos los ángulos parece que el arco se va achicando lentamente.

Desbordes, marcas y juego aéreo

José Quintero desborda mirando la pierna de apoyo del adversario, le tira la pelota larga a la altura de la rodilla cuando la apoya. Luego viene el fatal centro atrás. Todos lo saben, nadie precisa cuándo va a cambiar la velocidad. Repite la gambeta expansiva y el pase largo. Nacido para no pasar inadvertido.

El haitiano Ricardo Adé, defensa de Liga de Quito. ISAAC ROMO

La atracción de la pelota: los defensores, por solo mirar el balón se convierten en una fábrica de claros. En los córneres o balones al área se maneja la orientación corporal y la orientación de los espacios. Se sitúa un jugador en la trayectoria de la pelota; un futbolista en el sector central para evitar la acción combinativa del rival y los otros hacen marca encimada al hombre.

En el segundo palo hay que poner un talento alto para ganar de aire. Para esta herramienta táctica los mejores centrales son Ricardo Adé y Richard Schunke.

Equilibrio, inteligencia y temperamento

Sobre la banda izquierda son frecuentes los estallidos de éxito, seguido de estrepitosos derrumbes. La vida está compuesta de oportunidades: las que tomas, las que dejas pasar y las que creas. Leonel Quiñónez sigue siendo el mejor en esa orilla.

Jerónimo Cacciabué, medio centro, es la sagacidad más temperamento para borrar al hombre clave del equipo adversario. Crea asistencias o combinaciones en el espacio reducido diferencial.

Fernando Cornejo, equilibrio y fuerza. Es referencia entre las líneas de presión del rival. Tiene capacidad para controlar, rodeado de marcas, girar y empezar conducción y pase gol.

Talento ofensivo y estocada final

El volante de Independiente, Patrik Mercado, es una de las figuras de LigaPro. Cortesía

Patrick Mercado sabe cruzarse robando aire al defensor que espera. Posee el tinte del desenfado ofensivo que le permite pisar la pelota en el área; amagarle a la marca, dejarle al arquero los botines rotos en el piso y definir.

Bryan Ramírez, un jugador de culto por su fútbol de toque y desmarque. Puede tomar la batuta de su equipo y hacerlo mover a su compás con su ingenio y clarividencia. Todos vemos sus buenas entregas pero no apreciamos sus movimientos sin balón: el entrar y salir de la jugada.

Azarias Londoño juega sin frenos inhibitorios; le sobran amagues y decisión. Al tiro final entra con esfuerzos interminables que pide el juego donde se desequilibran los partidos.

Claudio Spinelli explota los espacios abiertos; mete la pared justa, se filtra por el ojo de una aguja. Cuando es necesario, cuando el espacio se cierra, y la pared no sirve como llave del cerrojo, entonces Spinelli va al choque y gana; nunca desdeña el choque como recurso ofensivo. Es la última estocada.

