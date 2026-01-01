Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Independiente del Valle
Claudio Spinelli (c) fue el goleador del Independiente del Valle campeón de la LigaPro 2025.CORTESÍA

LigaPro: ¿Quiénes fueron los mejores en la cancha de la temporada 2025?

Opinión | Porteros decisivos, defensas dominantes y talentos creativos marcaron el pulso futbolístico del torneo ecuatoriano

Pedro Ortiz, arquero con paradas de supervivencia en momentos de dificultad. Paradas ganadoras. Facilidad técnica con las manos y pies. Constante en el achique, potencia física y reflejos veloces. Cuando descuelga remates violentos de todos los ángulos parece que el arco se va achicando lentamente.

(Le puede interesar: Chelsea finalizó el contrato del DT Enzo Maresca tras malos resultados)

Desbordes, marcas y juego aéreo

José Quintero desborda mirando la pierna de apoyo del adversario, le tira la pelota larga a la altura de la rodilla cuando la apoya. Luego viene el fatal centro atrás. Todos lo saben, nadie precisa cuándo va a cambiar la velocidad. Repite la gambeta expansiva y el pase largo. Nacido para no pasar inadvertido.

Ricardo Adé
El haitiano Ricardo Adé, defensa de Liga de Quito.ISAAC ROMO

La atracción de la pelota: los defensores, por solo mirar el balón se convierten en una fábrica de claros. En los córneres o balones al área se maneja la orientación corporal y la orientación de los espacios. Se sitúa un jugador en la trayectoria de la pelota; un futbolista en el sector central para evitar la acción combinativa del rival y los otros hacen marca encimada al hombre.

En el segundo palo hay que poner un talento alto para ganar de aire. Para esta herramienta táctica los mejores centrales son Ricardo Adé y Richard Schunke.

giorgian de arrascaeta

No fue Cristiano, fue De Arrascaeta quien ahora superó a Messi ¿Qué ganó el uruguayo?

Leer más

Equilibrio, inteligencia y temperamento

Sobre la banda izquierda son frecuentes los estallidos de éxito, seguido de estrepitosos derrumbes. La vida está compuesta de oportunidades: las que tomas, las que dejas pasar y las que creas. Leonel Quiñónez sigue siendo el mejor en esa orilla.

Jerónimo Cacciabué, medio centro, es la sagacidad más temperamento para borrar al hombre clave del equipo adversario. Crea asistencias o combinaciones en el espacio reducido diferencial.

RELACIONADAS

Fernando Cornejo, equilibrio y fuerza. Es referencia entre las líneas de presión del rival. Tiene capacidad para controlar, rodeado de marcas, girar y empezar conducción y pase gol.

Talento ofensivo y estocada final

Patrik Mercado
El volante de Independiente, Patrik Mercado, es una de las figuras de LigaPro.Cortesía

Patrick Mercado sabe cruzarse robando aire al defensor que espera. Posee el tinte del desenfado ofensivo que le permite pisar la pelota en el área; amagarle a la marca, dejarle al arquero los botines rotos en el piso y definir.

El peleador ecuatoriano de la UFC, Michael Morales, encabezó una caravana en Pasaje, El Oro.

Michael Morales vuelve a vestirse de viuda y recorre las calles de Pasaje

Leer más

Bryan Ramírez, un jugador de culto por su fútbol de toque y desmarque. Puede tomar la batuta de su equipo y hacerlo mover a su compás con su ingenio y clarividencia. Todos vemos sus buenas entregas pero no apreciamos sus movimientos sin balón: el entrar y salir de la jugada.

Azarias Londoño juega sin frenos inhibitorios; le sobran amagues y decisión. Al tiro final entra con esfuerzos interminables que pide el juego donde se desequilibran los partidos.

RELACIONADAS

Claudio Spinelli explota los espacios abiertos; mete la pared justa, se filtra por el ojo de una aguja. Cuando es necesario, cuando el espacio se cierra, y la pared no sirve como llave del cerrojo, entonces Spinelli va al choque y gana; nunca desdeña el choque como recurso ofensivo. Es la última estocada.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. TCE niega apelación de Luisa Gonzaléz en causa por elecciones anticipadas de 2023

  2. Motociclista fallece en el sector de San Carlos, norte de la capital

  3. Estrenos de streaming en enero 2026: las series, películas y documentales para ver

  4. Protestas contra la carestía de la vida en Irán dejan al menos seis fallecidos

  5. Rusia enviará a EE.UU. análisis de los drones que atacaron residencia de Putin

LO MÁS VISTO

  1. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  2. Estos negocios estarán abiertos el 1 de enero de 2026

  3. Docente universitario muere por una bala perdida mientras compraba un monigote

  4. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  5. Nuevo Ecuador de Daniel Noboa: denuncias de corrupción y deterioro de vida cotidiana

Te recomendamos